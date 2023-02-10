馬州州長提案保護墮胎權 不懲處墮胎婦女、提供服務者

馬州 州長摩爾(Wes Moore)和立法官員9日宣布一系列保護墮胎 權利的措施，包括不再向尋求墮胎的民眾或提供墮胎服務的人員定罪懲處，此外還有數據保護的相關提案，維護民眾的醫療和健保隱私 ，目前相關方案在馬州眾議會推進。

馬州民主黨籍的州眾議會議長瓊斯(Adrienne Jones)和州參議會主席弗格森(Bill Ferguson)，9日同摩爾推動馬州憲法修正提案，保護馬州和其他州民眾不再因墮胎被定罪，提供墮胎服務的機構和人員也不會面臨刑事、民事或行政方面的懲處。

瓊斯說，全美幾乎有一半州已全面禁止或嚴格限制墮胎，包括與馬州相鄰的西維吉尼亞州，馬州對墮胎權利的保護將更為重要，不僅涉及州內民眾，也能讓其他州民眾獲益，摩爾稱「馬州將是保護墮胎權利的天堂」。

「對於來馬州尋求墮胎服務的民眾，以及在本地享受生產自由的人民，在馬州發生的所有事情都只會留在馬州」，瓊斯表示，馬州將更嚴格保護民眾隱私，與衛生醫療相關的服務、涉及民眾身體健康的服務都屬於隱私，只會存在於民眾和醫生之間，不會讓其他機構介入。

馬州立法者也推出數據保護提案，專門管理與生產相關的醫療、保健紀錄，避免電子紀錄流向其他州，以此保護從外州來馬州尋求墮胎服務及保護的民眾利益，根據該法案，必須有患者的准許，醫療機構和州府才能發布或公開民眾的相關墮胎紀錄。