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華府史上第三暖冬 櫻花季或將提前

記者張筠／華盛頓報導
華府櫻花盛開期一般在3月28日至4月5日。（記者張筠 / 攝影）
華府櫻花盛開期一般在3月28日至4月5日。（記者張筠 / 攝影）

華府今年1月截至目前平均氣溫偏高，名列史上第三暖和的冬天，部分民眾擔心，若暖冬趨勢持續，今年櫻花盛開季節可能因此提前，專家表示，櫻花盛開期不至於提前數月，一般1月氣溫對櫻花的盛開影響較小，但2、3月的氣溫會對櫻花盛放的高峰期有更直接的影響，最多可能會有對花期造成一周到一周半的延誤。

今年1月截至目前屬於暖冬，若持續偏暖，可能影響櫻花季。圖為2022年華府櫻花。（...
今年1月截至目前屬於暖冬，若持續偏暖，可能影響櫻花季。圖為2022年華府櫻花。（記者張筠 / 攝影）

華府冬季平均氣溫最低的一般是1月，不過今年1月截至目前，平均氣溫為華氏47.4度，在同期中排名第三高溫，整體氣候感覺更像晚冬(3月)和初冬(11月)，若1月下半個月的氣溫維持此狀態，2023年1月有可能成為1950年後的排名第二的暖冬，1950年1月平均氣溫為華氏47.9度。

不少民眾懷疑，氣溫偏高是否導致華府櫻花季提前，因目前潮汐湖畔(Tidal Basin)附近的櫻花樹已有萌芽跡象，對此專家表示，1月氣溫偏暖可能影響櫻花的生長，但不會導致盛開期提前幾個月，不過2、3月的氣溫若偏高，櫻花可能提前綻放，例如3月初若氣溫偏高，櫻花可能會提前數周盛開，若太冷，則櫻花盛開季可能延後至4月初。

華府櫻花盛開期一般在3月28日至4月5日，而過去十年內，最早的櫻花盛開期為3月20日，分別在2020年和2012年發生。

今年截至1月中旬，華府降雪量是過去11年來第二少，而平均降雨量為4.28吋，低於華府歷年來的平均值(6.27吋)，不過氣象預報顯示，1月底可能有較多降雨。

華府 暖冬 三高

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