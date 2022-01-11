華府短租房新法上路 房東須有執照 4月開始取締

新法規定，若房東不在出租房產內，例如將整棟房產在夏季出租，則每年出租的時間總和不得多於90天。（記者張筠／攝影）

華府 1月推出關於短租房的新法，規定華府民眾必須持執照才能在Airbnb、Vrbo等短租房平台上出租房屋，有意經營此服務的民眾，即日起可向市府提交執照申請，市府預計從4月開始執法取締，若無執照則不准許將房產短租，該法律也將限制房東 每年出租公寓或房屋的累計天數。

華府市議會在2018年通過管理短租房市場的法律，但因爭議過多並未立即執行，經過一年多的商議和討論，華府消費者和監管事務局(DCRA)2021年底，在原法律的基礎上新增條例獲得通過，並從今年1月起實行。

新法規定，華府居民可從10日起向華府消費者和監管事務局提交短租房執照的申請，「短租」的定義為一次租約不超過30天，所有希望將房間、地下室或整棟房產、公寓在Airbnb等短租平台上出租的華府居民，都必須申請執照，兩年的執照費用為104.5元，且該短租執照不允許民眾出租第二套房產。

華府規定民眾必須持執照才能在Airbnb和Vrbo等短租房平台上出租房屋，有意經營此服務的民眾10日開始可向市府提交執照申請。（取自DCist）

該法律明訂，如房東與房客同住在一棟房產內，例如只出租地下室空間，則每年的出租累計時間不受限制，但若房東未住在同套出租房產，例如將整棟房產在夏季出租，則每年出租的時間累計天數不能多於90天；根據市府數據，目前華府79%的短租空間都是整棟房產。

市府將給民眾一段時間申請短租執照並適應新規，預計從4月開始執法，立法者表示，更新完善後的法律，旨在從民眾利益和房產市場中尋求平衡，讓民眾可通過出租閒置空間來增加收入，但同時也避免短租房的屋主或公司，打亂租房市場秩序，搶占長租公寓的利益。

全美不少城市也考慮或執行相似規定，包括波士頓、紐約市、舊金山等，主要因為立法者擔憂短租房會導致長期租客的利益受損，此外，維州亞歷山卓市、阿靈頓郡、費郡以及馬州 蒙郡等大華府的許多郡市，也已經執行類似法規。

反對者表示，短租房能減輕民眾還房貸的壓力，也能讓遊客更深入體驗當地城市，Airbnb公司也說，短租收入為當地政府部門創造稅收，政府不應該收緊限制。