美京華人中心線上慶39周年 回顧過去 展望未來

CCACC舉辦成立39周年線上慶典。(CCACC提供)

1982年創辦的美京華人 活動中心(CCACC)日前迎來了39周年，作為大華府少有的由華人經營的非營利社區組織，CCACC堅持全方位拓展、提升服務的質與量，現已發展為多元化服務的社區中心，惠及幼齡至百歲高齡等各年齡層。

因為疫情 ，這是CCACC第二年在線上舉辦周年慶，內容包括年度回顧、年度報告、各界貴賓致詞、感謝義工、表彰資深員工、社團表演和幸運抽獎等活動，除了直播獲廣泛關注，當天在歡樂日間保健中心(ADHC)也有近250名耆老和員工齊聚，通過超大液晶顯示屏觀看直播。

慶典播放了由年慶工作小組精心製作的年度回顧剪影，內容包括新冠疫情以來，CCACC秉持信念推進的耆老送餐送診送慰問、設立新冠病毒中文信息專線、調整免費報稅服務方式、設立新冠疫苗 接種站等各項服務，今年2月以來，CCACC舉辦多場疫苗接種服務，幫助近2000蒙郡居民接種。 CCACC舉辦成立39周年線上慶典。(CCACC提供)

會長李志翔在年度報告中，分享了來自聯邦、馬州及蒙郡地方政府與社區的九位貴賓賀詞短片，他們讚揚CCACC多年來對社區的貢獻，肯定CCACC在疫情期間發揮「眾志成城」精神；在義工表彰環節，CCACC有多位義工獲得總統義工服務獎，其中四人獲終身成就獎，六人金質獎，一人銀質獎，六人銅質獎。

之後由各社團表演的節目及抽獎活動也很熱鬧，直播結束前，李志翔再次感謝社區各界一如既往的支持，期望來年相聚一堂，共慶生日；直播回看：https://youtu.be/-dSKinCCX0s。