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迎接假日季 華府雷根機場本周二新增安檢點

記者羅曉媛／維州報導
雷根國家機場新增安檢口，以緩解假日季出行高峰期的旅客擁擠和排隊狀況。(雷根機場提供)
雷根國家機場新增安檢口，以緩解假日季出行高峰期的旅客擁擠和排隊狀況。(雷根機場提供)

再過幾周就將迎來假日季與出行高峰期，華府雷根國家機場(Reagan National Airport)9日起將新增多個安檢點，主要位於B和C兩座航站樓，旨在加速安檢流程，並緩解假日出行高峰期的排隊和擁擠狀況，這也是該機場今年推出的十億元設施升級項目的一部分。

華府雷根機場位於北維州阿靈頓郡，靠近五角大樓和亞馬遜第二總部，與華府市區隔河相望，是本地主要交通樞紐之一，隨著乘飛機出行的旅客回升，雷根機場今年也升級設施並擴大場地，此次新增的安檢點位於另一五萬平方呎的獨棟大樓，涵蓋B航站樓和C航站樓，安檢口將從原先的20個擴大到28個。

雷根機場工作人員表示，新安檢口結合新升級的23萬平方呎大廳(concourse)，將大大改善出發乘客的安檢體驗，在B、C航站樓之間提供「順暢、自由通行的環境」，經過安檢點的旅客將有更大空間，不過今後旅客只有通過了安檢口，才能到Ben's Chili Bowl、Legal Sea Foods等餐館用餐。

近期5至11歲兒童獲批接種新冠疫苗，變種病毒Delta也漸式微，業界分析預計有越來越多人迫切想坐飛機出行；大華府地區的三大機場近期乘客量均穩步增長，各航空公司也增加航班，因應今年假日季的出行需求。

新冠疫情之前的2019年，有2390萬乘客從雷根機場出發，2020年乘客數降至760萬人，今年乘客數仍在回升，尚未超過疫情前的水平。

機場 華府 疫情

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