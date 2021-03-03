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大華府迎嬌生疫苗 馬州獲5萬劑 6接種中心本月底前全開

記者張筠／馬州報導
馬州大規模疫苗接種中心將在3月底前全部開放，嬌生疫苗也將加快接種進度。（記者張筠 / 攝影）
馬州大規模疫苗接種中心將在3月底前全部開放，嬌生疫苗也將加快接種進度。（記者張筠 / 攝影）

新獲聯邦批准的嬌生(Johnson & Johnson)疫苗本周分配到大華府各地，馬州分得近5萬劑，州長霍根(Larry Hogan)2日表示，該疫苗安全有效且僅需一劑，本周將投入使用，預計全州六個大規模疫苗接種中心可在3月底前全部開放，屆時日接種量可達10萬劑。

霍根表示，馬州首批分得4萬9600劑嬌生疫苗，本周就給符合優先資格者，該疫苗安全、有效且僅需一劑，有利於馬州推進疫苗計畫，預計馬州將在18日收到第二批嬌生疫苗。

霍根說，疫苗供應增加後，預計3月底前全州六個大規模接種中心都將開放，屆時馬州大型接種站每天共可施打10萬劑；有關馬州疫苗預約詳情：covidvax.maryland.gov，或致電(855)634-6829。

他並公布各接種中心計畫，對於目前已開放的三家大規模疫苗接種中心：六旗遊樂場、巴爾的摩會展中心、M&T銀行球館，六旗的日均施打數有望從2000劑增至4000劑，M&T銀行球館日均施打有望提速至2000劑，巴爾的摩會展中心則將重點照顧經濟困難的社區；位於馬州南部的Blue Crab’s體育館接種中心將於本周四(4日)開放，東部沿海地區(Eastern Shore)的Wicomico Civic中心將在18日之前開放，西部的Hagerstown Premium商場預計在3月底開放。

馬州現處疫苗施打1C階段，允許65歲以上者，以及食品、農業、製造業、郵局等必要行業人員接種，截至2日，馬州已施打136萬2758劑疫苗，其中67萬8000多人已完成接種，近90萬人接種第一劑，全州陽性檢測率3.5%，降至去年10月以來的最低。

此外，霍根2日也任命前聯邦疾病防治中心(CDC)主任芮斐德(Robert Redfield)為馬州公衛高級顧問；他表示，芮斐德在疫苗接種、公校重開、商家恢復等方面有很多經驗，他將依循科學，帶領馬州防疫工作穩步向前；芮斐德說，現有的三種疫苗都對防疫有重要作用，新獲批的嬌生疫苗可大大提高接種效率。

疫苗 馬州 嬌生

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