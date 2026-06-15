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全美頂尖 近5成麻州成人高學歷 其中碩博士逾22%

特派員黃惠玲／綜合報導
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包括哈佛大學等頂尖學府，均位於麻州。(美聯社)
包括哈佛大學等頂尖學府，均位於麻州。(美聯社)

根據「商業內幕」(Business Insider)依美國普查局最新針對25歲及以上擁有學士或更高學位的成人比率排名，結果顯示麻州(Massachusetts)高居全美最頂尖教育州的排行榜冠軍。

數據顯示，麻州有高達48.3%的成人擁有學士學位，且在高等學位(如碩博士與專業學位)的比率同樣冠絕全美，高達22.6%。這意味著近半數的麻州成年人擁有大學學歷，且每五個人中就有超過一人在學術道路上更進一步。

麻州波士頓與劍橋(Cambridge)等樞紐城市，匯聚了哈佛大學(Harvard)、麻省理工學院(MIT)、波士頓大學(BU)、東北大學(Northeastern)以及塔夫茨大學(Tufts)等名校，長期以來被譽為美國的高等教育發源地。

得益於麻州政府預算對教育的絕對重視，該州教育從幼稚園到高中的基礎教育(K-12)就開始紮根。

根據麻州中小學教育部的統計，麻州在公共教育支出上高達約220億元，相當於平均在每位學生身上投資2萬3165元，在全美基礎教育生均支出中高居第七。這項投資回報，讓麻州頂尖公立高中「麻州數學與科學高中(Mass Academy)」榮登2025年全美公校高中第三佳。

數據顯示，在該學年度中，畢業後選擇繼續升學的麻州高中生裡，高達65%的人選擇留在麻州本地的大學就讀。

除了重視教育外，麻州以擁有高技能、高抱負的勞動力著稱，其整體經濟實力更被評為「全美最佳經濟體」。

反映在居民收入上，麻州的家庭年收入中位數高達10萬4828元，居全美50州之冠，微幅領先新澤西州與馬里蘭州。而本地名校畢業生的吸金能力同樣驚人，以MIT為例，校友在畢業四年後的年薪中位數就高達16萬2000元。

不過，令人欽羨的高收入背後也有其代價。麻州同時承受著全美第三高的住房負擔。平均而言，當地的租屋族必須將高達51.5%的收入用於繳納房租，而買房成家者也需將33.7%的收入奉獻給房貸，這使得麻州的實質生活成本比新州或馬州等相似收入的州來得更沉重。

即便如此，明星大學、教育成果以及高薪職缺，三者共同成就了麻州在「高學歷」與「高收入」雙雙稱霸全美的輝煌紀錄。

精華 FAQ

  • 主要原因包括哈佛、MIT等名校聚集，吸引大量高學歷人才；州政府長期重視K-12與高教投入，也讓居民整體受教育程度持續提升，最終推升到全美第一。

  • 根據文中資料，麻州25歲以上成人有48.3%擁有學士學位，22.6%具有碩博士或專業學位，代表近半數成年人具大學學歷，且進一步深造者比例也相當高。

  • 雖然麻州家庭年收入中位數全美最高，但租屋族平均要將51.5%收入用於房租，買房者也需支付33.7%收入給房貸，因此高薪同時伴隨明顯的住房負擔。

麻州 波士頓

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