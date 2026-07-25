芝加哥犯罪率小幅回升 仍維持近年低點

芝加哥市區常見警力部署，但今年上半年凶殺及槍擊案件均較去年同期略增，不過整體暴力犯罪仍遠低於新冠疫情期間高峰。(芝警局臉書)

儘管獨立智庫「刑事司法委員會」(Council on Criminal Justice，CCJ)最新犯罪報告指出，全美30個主要城市今年上半年凶殺案較去年同期大幅下降18%，但芝加哥 並未完全跟上全國改善步伐，今年上半年凶殺及槍擊 案件均較去年同期略增，但整體暴力犯罪仍遠低於新冠疫情 期間高峰。

CCJ統計顯示，今年上半年30座主要城市約減少215起凶殺案，除凶殺下降18%外，住宅竊盜減少13%，較2019年疫情前更大減50%；汽車劫車(Carjacking)、加重傷害等暴力犯罪也同步下降。相較之下，商店竊盜增加5%，家庭暴力、性侵及毒品案件則小幅上升。

然而，約三分之一受調查城市並未受惠於全國下降趨勢，凶殺案反而增加。報告點名維吉尼亞州諾福克(Norfolk)增64％，及加州舊金山(San Francisco)增幅55％最為明顯。

雖然報告未將芝加哥列為凶殺增幅最大的城市，但根據芝加哥警察局最新統計，截至2026年6月底，全市凶殺案約210件，較去年同期增加約6%；槍擊事件也增加約3%，與全美整體持續下降的趨勢形成對比。

不過，芝加哥今年整體治安仍明顯優於疫情期間。2025年全市凶殺案降至約416件，創下60多年來最低紀錄，而2026年雖出現小幅反彈，但案件數仍遠低於2020年至2023年間的高點。

除暴力犯罪外，芝加哥財產犯罪仍持續改善。警方資料顯示，今年搶劫案較去年同期下降約27%，住宅竊盜減少約12%；不過，汽車竊盜仍增加約一成，與全國部分財產犯罪下降趨勢有所不同。

CCJ總裁蓋爾布(Adam Gelb)表示，從不同政治立場、不同警政策略及不同經濟條件城市都出現犯罪下降來看，改善原因並非單一政策，而是全國性因素共同作用，包括疫情後社區恢復、暴力防制措施、聯邦資金投入地方公共安全及社會服務等。

芝加哥大學旗下美國民意研究中心(NORC)公共安全與司法中心主任羅曼(John Roman)則指出，無論是共和黨主張的加強移民執法，或民主黨推動的槍枝管制及社區投資，都可能產生部分影響，但目前沒有任何研究足以證明是單一政策帶動犯罪下降。