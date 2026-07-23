無證客涉殺女友 反告川普羞辱求償7500萬還要求入籍

奧爾蒂斯-維特(Brandon Ortiz-Vite)因涉嫌謀殺女友，在2024年11月初於密西根州出席庭審。(美聯社)

一名因謀殺罪在密西根州 服刑的無證移民 向總統提出訴訟，總統川普 及白宮副新聞秘書史蒂芬·張(Steven Cheung)均列為被告，他指控川普在競選期間將其案件作為政治議題公開討論，導致他遭受極大羞辱，因而要求7500萬元的賠償、公開道歉以及讓他獲得美國國籍。

現年27歲的奧爾蒂斯-維特(Brandon Ortiz-Vite)曾有遭驅逐出境美國的記錄。他在2024年3月因殺害其女友賈西亞(Ruby Garcia)，而被法官判處39年至102年的有期徒刑。

事發當時，賈西亞的屍體在大急流城(Grand Rapids)一條道路旁被發現，身上有多處槍傷。調查指出，兩人當時為情侶關係，並在事發前發生激烈爭執。

奧爾蒂斯-維特在親筆簽署並遞交至聯邦法院的訴狀中，將川普及白宮副新聞秘書史蒂芬·張(Steven Cheung)列為被告。

在2024年競選期間，打擊無證移民為川普的核心政見之一。川普曾親赴大急流城，並在造勢演說中指稱奧爾蒂斯-維特是「美國的問題」；此外，川普亦在競選廣告中展示其面部照片(Mugshot)，作為無證移民犯罪的範例。

奧爾蒂斯-維特在訴狀中表示，自己在獄中遭受教官與其他囚犯的嘲笑，他說：「我被歸類為某一類人，我是誰不再重要，重要的只有我的族裔與移民身分。這再次貶低並摧毀了我作為一個人的尊嚴。我對自己的行為承擔完全責任，但他們為了政治利益在電視上利用我的案件，這是極不公正且令人羞辱的。」

前聯邦檢察官兼刑事辯護律師博古拉(Matthew Borgula)分析指出，該起訴訟成功的可能性極低。首先聯邦法律規定，法院在向被告送達訴狀前，須先審查囚犯提出的訴訟，該案極可能無法通過初期審查。

此外，總統擁有豁免權，加上川普針對該案件的公開言論「實質上屬實」，且在政治場合遭公眾議論並不構成憲法違規行為。

博古拉補充，原告已對二級謀殺罪供認不諱，在定罪未被撤銷前，缺乏任何法律依據以「定罪或輿論不公」為由索取民事損害賠償。

據指出，奧爾蒂斯-維特曾透過「童年抵達者暫緩遣返計畫」(DACA)留在美國，直至2019年5月身分過期。2020年他因酒駕被捕後遭遣返，隨後再次非法入境美國。