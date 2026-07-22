我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普政府接管委石油出口半年 逾130億美元收入哪裡去了？

謝賢遭傳爆零片酬拍「少林足球」 三師兄田啟文還原25年前真相

無證客涉酒駕撞死2女 伊州州務卿否認發過駕照

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州州務卿詹雅斯否認曾核發駕照給涉嫌酒駕撞死兩名年輕女子的無證移民。(州務卿官方...
伊州州務卿詹雅斯否認曾核發駕照給涉嫌酒駕撞死兩名年輕女子的無證移民。(州務卿官方臉書)

伊利諾州州務卿吉詹雅斯(Alexi Giannoulias)20日駁斥外界指控，否認州務卿辦公室曾核發駕照給涉嫌酒駕撞死兩名年輕女子的無證移民，他表示，相關說法「完全是謊言」，並呼籲外界應以事實為依據，而非將悲劇政治化。

這起爭議源於2025年發生在厄巴納(Urbana)的一場致命車禍。事故造成20歲女大學生凱亞伯拉罕(Katie Abraham)及另一名年輕女子喪生。涉案駕駛蘇亞雷斯(Juan Jahaziel Saenz Suarez)為瓜地馬拉籍男子，被控非法居留美國，並涉嫌使用偽造身分證件。

詹雅斯發布影片回應聯邦眾議員米勒(Mary Miller，伊州共和黨)、喬丹(Jim Jordan，俄亥俄州共和黨)以及前伊州眾議員艾夫斯(Jeanne Ives)的指控。三人均聲稱，嫌犯是在詹雅斯任內取得伊州駕駛執照。

詹雅斯表示：「這完全是赤裸裸的謊言。這名人士從未獲發伊利諾州駕駛執照，事實就是如此。」

他並批評，部分人士利用受害家庭的不幸推動政治議程，而社會討論應聚焦於事實與公共安全，而非散播不實資訊。

不過，艾夫斯反駁州務卿的說法，指出警方紀錄中載有一組與嫌犯使用的化名「Julio Cucul Bol」相關聯的駕照號碼，質疑州務卿的說法與紀錄不符。

這場爭議也進一步引發外界對伊州移民政策及非公民駕照制度的討論。

依據伊州法律，部分因不符合申請社會安全號碼資格的非公民，只要符合特定條件，仍可申請州政府核發的駕駛資格證件。

今年稍早，死者亞伯拉罕的父親喬．亞伯拉罕(Joe Abraham)與州參議員羅斯(Chapin Rose，共和黨，Mahomet選區)共同支持一項法案，希望賦予伊州執法機關與聯邦移民執法單位更大的合作權限。不過，該法案最終未能在州議會獲得通過。

詹雅斯被視為下一屆芝加哥市市長熱門候選人之一，儘管他仍未宣布參選，但其獲得的選舉資金，已經領先眾多有意參選者。

精華 FAQ

  • 吉詹雅斯強烈否認州務卿辦公室曾核發駕照給涉案男子，直指相關說法是「完全是謊言」，並要求外界以事實而非政治操作看待這起悲劇。

  • 事故發生在2025年厄巴納，造成20歲女大學生凱亞伯拉罕及另一名年輕女子死亡。涉案駕駛蘇亞雷斯為瓜地馬拉籍，且被指非法居留並使用偽造證件。

  • 因為外界質疑無證移民是否曾取得州內駕照，艾夫斯還指出警方紀錄似乎有對應駕照號碼；加上伊州允許部分非公民申請駕駛資格證件，爭議因此升高。

伊利諾州 伊州

上一則

穆林：喬州ICE設施 不適合蓋在沃爾頓郡

下一則

17年前遣返令 芝女5月婚姻綠卡面談遭逮捕

延伸閱讀

ICE進駐地磅站 取締不合規卡車司機

ICE進駐地磅站 取締不合規卡車司機
假結婚真詐財 華女狂嫁15男 重婚最高恐判24年

假結婚真詐財 華女狂嫁15男 重婚最高恐判24年
伊州攻擊性武器禁令 移交最高法院

伊州攻擊性武器禁令 移交最高法院
全美明年健保費漲14％ 伊州衝15% 保戶財務壓力沉重

全美明年健保費漲14％ 伊州衝15% 保戶財務壓力沉重

熱門新聞

川普政府的簽證新規讓在美留學生、國際媒體面臨重大衝擊。（美聯社）

簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折

2026-07-16 14:53
40歲中國籍持美國綠卡的劉真真(Zengzeng Liu，音譯，綽號Bella)涉嫌經營跨國賣淫。(麻州聯邦檢察官辦公室)

11個月海撈數十萬 華女經營波士頓跨國賣淫集團遭起訴

2026-07-15 09:52
猶他州朗恩一家五口遇到山洪暴發不幸罹難，左一是未同行的女兒。(取自GoFundMe網站)

峽谷健行遇暴洪 猶他消防員夫婦和三子遇難獨留一女

2026-07-20 19:42
包括波士頓在內的全美50大都會區租金，均出現比去年同旗下滑現象。(美聯社)

國際學生大減 波士頓月租連跌13個月至2930元

2026-07-17 09:51
范德堡大學舊金山校區。（范德堡大學官網）

黃仁勳夫婦捐7500萬元給舊金山范德堡大學 設旗艦學院

2026-07-21 15:21
芝加哥移民法庭外的標示。(美聯社)

17年前缺席庭審遭遣返令 芝女婚姻綠卡面談時被捕

2026-07-21 09:02

超人氣

更多 >
慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了

慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了
英特爾宣布另一波裁員

英特爾宣布另一波裁員
19年前申請入籍填假名 田州男遭取消公民身分…自我遣返

19年前申請入籍填假名 田州男遭取消公民身分…自我遣返
5種身體疼痛 急診室醫師：絕不能輕忽

5種身體疼痛 急診室醫師：絕不能輕忽
好市多蔬果別急著買 員工曝採購前必做1件事

好市多蔬果別急著買 員工曝採購前必做1件事