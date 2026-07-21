明州野火延燒「火勢前所未見」 中西部空汙持續

明尼蘇達州東北部野火持續延燒，消防單位投入滅火。(明州自然資源廳臉書)

除加拿大 的野火濃煙外，明尼蘇達州 東北部野火延燒，也是導致東北部以及中西部空氣品質惡劣的原因之一。其中東北部地區的空氣狀況在周末終於開始改善，但中西部部分地區仍持續受到煙霧影響。明州 消防單位因人力與資源有限，正調整滅火策略，將消防隊伍集中部署至最能發揮成效的區域，以遏止火勢擴大。

該州官員表示，此次多起野火均由雷擊引發，但由於去年冬季降雪不足，加上近期異常高溫，使森林異常乾燥，大幅提高野火發生與擴散的風險。

截至20日，明州野火情勢雖較上周略有改善，但火勢仍未受到控制，消防單位表示，真正能撲滅野火仍需等待大範圍降雨或降雪。目前，消防人員將重點放在位於伊利(Ely)北方的熊陷阱野火(Bear Trap Fire)，隨著風向改變，當局已調派更多設備與人力前往，防止火勢蔓延至大湖(Big Lake)及回聲步道(Echo Trail)一帶。

國家事件管理組織(National Incident Management Organization)官員盧米斯(Jason Loomis)表示：「我們從未見過這樣的情況，這是前所未有的。這種乾燥程度通常只會出現在亞利桑納州等乾旱地區，而不是明尼蘇達州北部。」

目前共有約500名消防人員投入救災，包括明尼蘇達州、聯邦政府及其他州支援的隊伍，共同對抗約4萬5000畝的火場。相比之下，去年坎普豪斯(Camp House)與詹金斯溪(Jenkins Creek)野火共燒毀約2萬8000畝土地，當時投入433名消防人員；2021年格林伍德(Greenwood)野火面積約2萬7000英畝，則動員超過500名消防員。

聯邦精銳野火消防隊(Hotshot crews)已從新墨西哥州與密西西比州趕赴支援，但由於美國西部今年同樣進入繁忙火災季，使全國消防資源更加吃緊，額外增援變得更加困難。

明州自然資源廳(DNR)官員倫格然(Paul Lundgren)表示，全美各地目前都有野火需求，消防資源十分有限，許多高價值地區都面臨火災威脅，因此資源分配必須更加審慎。

非營利組織「草根野地消防員」(Grassroots Wildland Firefighters)代表、前美國森林局(U.S. Forest Service)消防隊長鄧肯(Riva Duncan)則指出，聯邦政府至今仍未依據氣候變遷及極端乾旱的新常態調整消防人力規模。她呼籲美國森林局重新評估實際需求，並指出上一次全面檢討消防資源配置已是在1990年代。