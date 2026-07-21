不畏空汙陰霾 芝華埠5K路跑850人參與

賽前熱身。(主辦方提供)

儘管加拿大 野火煙霧連日造成芝加哥 空氣品質惡化，導致多項戶外活動取消，第20屆華埠 5K路跑(Chinatown 5K)19日上午仍如期舉行，吸引超過850名跑者參加，共同為華埠非營利組織「必進(Project: Vision)」募款，展現社區凝聚力。

由於加拿大野火濃煙自17日起籠罩芝加哥地區，政府一度發布空氣品質警報，呼籲民眾減少外出。雖然18日下午空氣狀況已有改善，但部分公園及戶外場地仍維持關閉。Project: Vision團隊持續監測空氣品質及天氣變化，直到19日清晨才決定按原訂時程舉辦賽事，上午8時舉行5公里路跑，9時則安排青少年組賽事。

Project: Vision創辦人兼執行長趙嘉文(Karen Chiu)表示，團隊一方面期待活動順利舉行，一方面也持續評估空汙風險，在「如期舉辦」與「取消活動」之間反覆權衡。她指出，華埠5K是「必進」每年最重要的募款活動，截至19日已透過網路募得近3萬5000元，將用於支持華埠地區弱勢亞裔青少年。

趙嘉文表示，舉辦這場活動約需4萬美元經費，若臨時取消，對規模不大的非營利組織而言，將難以回收相關支出。

Project: VISION成立於2003年，由五位年輕專業人士、學生及社區志工共同創辦。他們發現華埠青少年缺乏安全的課後活動空間，希望提供學業輔導、支持與引導，協助青少年順利完成高中教育並規畫未來。2004年開始在華埠圖書館及橋港區男孩女孩俱樂部推出免費課後輔導計畫。

最終在團隊共同努力下順利完成賽事，讓大家都鬆了一口氣。

「必進」服務對象大多居住於大華埠地區，包括華埠所在的阿莫廣場(Armour Square)、橋港區(Bridgeport)、麥金利公園(McKinley Park)、布萊頓公園(Brighton Park)等社區。

參與協助賽事的團隊。(主辦方提供)

參賽者開心完賽，圖中紅色T恤者為Ferrara贊助代表。(主辦方提供)

Jacobs工程集團參賽選手。(主辦方提供)

義工為參賽者加油。(主辦方提供)

850多人參加今年賽事。(主辦方提供)

參加比賽的家庭選手們。(主辦方提供)