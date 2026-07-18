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加國野火濃煙罩芝城 湖灘泳池全關

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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受到加拿大山火影響，芝城16日煙霧瀰漫。(特派員黃惠玲／攝影)
受到加拿大山火影響，芝城16日煙霧瀰漫。(特派員黃惠玲／攝影)

加拿大大規模野火濃煙南下影響，芝加哥16日瀰漫刺鼻煙霧，不少民眾一早便聞到濃烈焦味，空氣中也充滿煙霾。政府警告，空氣品質已惡化至「非常不健康」甚至「危險」等級，呼籲民眾避免長時間戶外活動。目前官方空污警報持續至17日午夜。

這是自新冠疫情以來，芝加哥首次因空氣污染關閉全市所有海灘及50座戶外游泳池。艾文斯頓(Evanston)等郊區海灘也同步關閉。芝加哥公園管理局取消所有無法改至室內舉行的戶外活動，芝加哥公立學校(CPS)則依照極端高溫政策，將所有暑期課程及活動全面移至室內。

美國國家氣象局表示，目前加拿大有超過800處野火持續燃燒，其中許多仍未受控制，部分火場鄰近美加邊境。在風向影響下，大量煙霧一路南下飄至芝加哥地區，加上夏季臭氧污染，使空氣品質急遽惡化。

伊利諾州環境保護廳(Illinois EPA)已宣布芝加哥及伊州北部進入「空氣污染行動日」(Air Pollution Action Day)，並將空污警報延長至17日，建議民眾減少戶外活動及增加休息時間。

受到加拿大山火影響，芝城16日煙霧瀰漫。(特派員黃惠玲／攝影)
受到加拿大山火影響，芝城16日煙霧瀰漫。(特派員黃惠玲／攝影)

16日芝加哥空氣品質指數(AQI)一度介於「非常不健康」與最高級別的「危險」之間。根據全市近300處監測站資料，到了晚間幾乎所有社區都達到「危險」等級，沒有任何地區倖免。市府監測系統雖未納入臭氧濃度，但臭氧也是當天空污惡化的重要因素。

專家指出，野火煙霧含有大量PM2.5細懸浮微粒，吸入後可深入肺部並進入血液循環，長時間暴露恐增加氣喘惡化、心臟病及中風風險。孕婦、兒童、青少年、長者及患有呼吸道疾病或免疫力較弱者風險尤其高。

根據一家瑞士空氣品質監測公司資料，芝加哥16日一度成為全球空氣污染最嚴重城市之一，與底特律、明尼亞波利斯及紐約輪流位居污染排行榜前列。

目前官方空污警報持續至17日午夜。專家指出，加拿大近年因氣候變遷導致春季氣溫升高、森林更加乾燥，野火發生時間愈來愈早、規模也愈來愈大，芝加哥近年夏季屢受濃煙影響，恐已逐漸成為新常態。

醫師建議，民眾應盡量留在室內，關閉門窗，必要時配戴N95口罩，以降低吸入有害微粒風險。羅許科普利醫療中心(Rush Copley Medical Center)肺部重症醫師趙傑克(Jack Zhao)表示，在野火濃煙中長時間停留，「就如同持續吸菸」，長期恐對健康造成不良影響。

精華 FAQ

  • 濃煙南下後，芝加哥16日瀰漫刺鼻煙霧，空氣品質一度落在「非常不健康」到「危險」之間，幾乎全市社區晚間都達到危險等級。

  • 市府關閉全市海灘與50座戶外游泳池，並取消無法改到室內的戶外活動；芝加哥公立學校也依極端高溫政策，把暑期課程和活動全面移至室內。

  • 因煙霧含大量PM2.5，可深入肺部並進入血液，長時間暴露會增加氣喘、心臟病與中風風險，孕婦、兒童、長者與慢性病患者尤其脆弱。

芝城 芝加哥 加拿大

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