芝租屋市場展韌性 月租穩定維持2100元
在全美部分大城市租金開始回落之際，芝加哥租屋市場仍展現一定韌性。最新數據顯示，芝加哥平均租金維持在約2100元水準，過去一年仍呈現上升趨勢；雖然市場熱度較疫情後高峰降溫，但熱門區域及新建豪華公寓需求依然強勁。
根據房地產平台Zillow最新租屋市場資料，截至2026年7月，芝加哥各類住宅平均租金約為每月2100元，較去年同期增加約100元。以一房公寓計算，平均租金約1696元，與去年相比變化不大，顯示整體市場已從快速上漲階段進入相對穩定期。
與波士頓等部分大城市租金連續下跌的情況相比，芝加哥市場表現較為穩定。分析人士指出，芝加哥租金未大幅下降，主要受到人口需求、就業市場及住宅供給結構影響。雖然近年市區新增不少公寓，但大量新建住宅集中在West Loop、Fulton Market、River North及South Loop等熱門開發區，且多屬高端出租產品，平均租金因此維持高檔。
另一方面，芝加哥市中心商業活動逐漸恢復，也支撐租屋需求。金融、科技、醫療及專業服務等產業持續吸引年輕工作人口，使靠近辦公區、交通便利的新公寓仍受到租戶青睞。
不過，市場也出現分化現象。新建豪華公寓仍能維持較高出租率，但部分老舊公寓或位置較偏遠的住宅，開始面臨較大的招租壓力。部分房東為吸引租戶，提供免租月份、減免停車費或其他優惠措施，以降低空置時間。
相較紐約、洛杉磯、波士頓等高房價城市，芝加哥住房成本較低，對希望留在大城市工作的年輕專業人士仍具吸引力。Zillow資料顯示，芝加哥平均租金約高於全美平均水準，但整體負擔仍低於多數沿海大城市。
業界預期，未來芝加哥租屋市場可能維持「溫和上漲、局部分化」格局。
截至2026年7月，芝加哥各類住宅平均月租約2100元，較去年同期增加約100元；一房公寓平均租金約1696元，整體已從快速上漲轉為相對穩定。 主要因人口需求、就業市場與供給結構支撐租金，加上新建住宅多集中在熱門開發區且屬高端產品，市中心商業活動回升也進一步帶動租屋需求。 業界預期芝加哥租屋市場將維持溫和上漲、局部分化格局；新建豪華公寓仍具租金支撐力，但老舊或地段較弱的住宅，可能持續面臨招租壓力與優惠競爭。
精華 FAQ
截至2026年7月，芝加哥各類住宅平均月租約2100元，較去年同期增加約100元；一房公寓平均租金約1696元，整體已從快速上漲轉為相對穩定。
主要因人口需求、就業市場與供給結構支撐租金，加上新建住宅多集中在熱門開發區且屬高端產品，市中心商業活動回升也進一步帶動租屋需求。
業界預期芝加哥租屋市場將維持溫和上漲、局部分化格局；新建豪華公寓仍具租金支撐力，但老舊或地段較弱的住宅，可能持續面臨招租壓力與優惠競爭。
上一則
島嶼之聲講座音樂會 7/24華府季風書園舉行
下一則