芝租屋市場展韌性 月租穩定維持2100元

芝加哥西環區有許多知名餐廳以及多棟全新公寓，吸引許多租客前往入住。(西環區Cabra餐廳臉書)

在全美部分大城市租金 開始回落之際，芝加哥 租屋市場仍展現一定韌性。最新數據顯示，芝加哥平均租金維持在約2100元水準，過去一年仍呈現上升趨勢；雖然市場熱度較疫情後高峰降溫，但熱門區域及新建豪華公寓需求依然強勁。

根據房地產平台Zillow最新租屋市場資料，截至2026年7月，芝加哥各類住宅平均租金約為每月2100元，較去年同期增加約100元。以一房公寓計算，平均租金約1696元，與去年相比變化不大，顯示整體市場已從快速上漲階段進入相對穩定期。

與波士頓 等部分大城市租金連續下跌的情況相比，芝加哥市場表現較為穩定。分析人士指出，芝加哥租金未大幅下降，主要受到人口需求、就業市場及住宅供給結構影響。雖然近年市區新增不少公寓，但大量新建住宅集中在West Loop、Fulton Market、River North及South Loop等熱門開發區，且多屬高端出租產品，平均租金因此維持高檔。

另一方面，芝加哥市中心商業活動逐漸恢復，也支撐租屋需求。金融、科技、醫療及專業服務等產業持續吸引年輕工作人口，使靠近辦公區、交通便利的新公寓仍受到租戶青睞。

不過，市場也出現分化現象。新建豪華公寓仍能維持較高出租率，但部分老舊公寓或位置較偏遠的住宅，開始面臨較大的招租壓力。部分房東為吸引租戶，提供免租月份、減免停車費或其他優惠措施，以降低空置時間。

相較紐約、洛杉磯、波士頓等高房價城市，芝加哥住房成本較低，對希望留在大城市工作的年輕專業人士仍具吸引力。Zillow資料顯示，芝加哥平均租金約高於全美平均水準，但整體負擔仍低於多數沿海大城市。

業界預期，未來芝加哥租屋市場可能維持「溫和上漲、局部分化」格局。