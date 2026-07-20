芝公校預算赤字逾7億 將裁減760教師、規畫無薪假

芝公校系統預算赤字龐大，宣布將裁減760名教師、801名教師助理及162名中央辦公室與行政人員。(芝公校系統臉書)

芝加哥 公立學校系統(CPS)15日公布2026-27學年度預算案，為填補高達7.32億元財政赤字，將裁減760名教師、801名教師助理及162名中央辦公室與行政人員，並規畫學年下半實施支出凍結及五天無薪假，引發芝加哥教師工會(CTU)強烈反對。

CPS表示，5天無薪假將安排在原本教師備課、研習及家長領取成績單等非學生上課日，預估可節省約8500萬元。CTU指出，平均每位教師將減薪約2300元，約占年薪2.3%。這也是CPS近10年來首度考慮實施無薪假，工會預料將透過法律途徑挑戰相關措施。

學區 指出，若芝市政府、庫克郡或伊利諾州政府未來幾個月提供更多教育經費，支出凍結及無薪假仍有機會取消，因此相關措施最快將於學年後半段實施。

CPS學監兼執行長金恩(Macquline King)表示，學區正面臨嚴重財務危機，在學生人數持續下降的同時，特殊教育等需求卻不斷增加，而州政府及聯邦教育補助未能同步成長，導致財政壓力日益加劇。她坦言，裁員與削減支出勢必影響學生學習，但這是避免學區持續舉債、保障未來教學資源的必要選擇。

依規定，CPS須於8月底前完成平衡預算，教育委員會預計7月30日表決。由於學區現金流吃緊，也急需取得短期貸款支付營運及薪資，因此預算案必須盡快通過。

教師工會主席蓋茲(Stacy Davis Gates)批評，學生早已面臨班級過度擁擠、教練無薪工作及社工案件過多等問題，如今學區又打算安排無薪假並持續裁員，「這份預算案根本無法接受」。

CPS目前寄望芝加哥市府再次透過稅收增額融資(TIF)盈餘挹注資金，今年預估需要至少2億元，若要完全避免無薪假及支出凍結，則需約4億元。不過，市府最快秋季才會公布可分配的TIF盈餘，最終金額仍充滿變數。

另一方面，教師工會、教育委員及學區管理層也持續呼籲伊州州長普立茲克(JB Pritzker)召開特別會議，提高教育經費，但州政府迄今仍未同意。

此次裁減760名教師其實已有跡可循。今年5月，各校已接獲通知提高師生比以節省人事成本，部分教師及助理也因學生人數下降及特殊教育需求調整而遭裁撤。學區表示，多數遭裁員工未來仍有機會因退休或離職產生的職缺重新受聘。

CPS去年同樣面臨7.34億元預算缺口，當時透過裁撤校工、餐廳員工、導護員及行政人員，加上市府提供5.5億元TIF資金才得以平衡預算。學區當時坦言，可削減的行政成本幾乎耗盡，未來若再縮減支出，勢必衝擊教學。