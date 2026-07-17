我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被指涉煽動罪 香港書店「留下書舍」店主岑蘊華及女店員已獲保釋

世界盃／冠軍賽主裁判來自斯洛維尼亞 上一屆見證阿根廷爆冷輸沙國

全美明年健保費漲14％ 伊州衝15% 保戶財務壓力沉重

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
根據Get Covered Illinois統計，今年伊州透過交易平台購買保險的...
根據Get Covered Illinois統計，今年伊州透過交易平台購買保險的民眾，平均保費較去年增加26%；今年前幾個月，已有約9萬2000人取消或放棄保單。(Get Covered Illinois官方臉書)

伊利諾州「可負擔健保法」(Affordable Care Act，俗稱歐記健保)交易平台醫療保險費用，2027年將再次面臨兩位數保費調漲。

根據保險公司向州政府提出的費率申請，州內多家主要保險業者平均漲幅介於9.2%至14.9%，若獲核准，已承受高保費壓力的家庭負擔勢必加重。保費上漲並非伊州獨有現象，根據健康政策研究機構KFF分析，全美16個州及華府交易平台保險公司提出的明年保費調幅中位數約為14%。

在各家保險公司提出的申請中，伊州藍十字藍盾(Blue Cross and Blue Shield of Illinois)平均調漲14.9%，為四家主要業者中最高；伊州聯合健保(UnitedHealthcare of Illinois)擬調漲12.4%，奧斯卡健保(Oscar Health Plan)調漲12.7%，提供Ambetter方案的凱爾特保險(Celtic Insurance)則提出平均9.2%的漲幅。

雖然伊州大多數居民透過雇主、聯邦醫療保險(Medicare，紅藍卡)或醫療補助計畫(Medicaid，白卡)取得醫療保險，但每年仍有數十萬名無法透過上述管道投保的居民，必須透過州政府交易平台「Get Covered Illinois」購買個人保險。

各保險公司在申請文件中指出，保費調漲主要受到醫療成本持續攀升、住院及醫療服務使用率增加、昂貴專科藥物費用上升，以及聯邦政策變動等多重因素影響。其中，去年底國會未能延長疫情期間實施的強化保費補助，使不少投保人獲得的稅額抵免減少，甚至失去補助資格，直接推高民眾實際支付的保費。

根據Get Covered Illinois統計，今年伊州透過交易平台購買保險的民眾，平均保費較去年增加26%；今年前幾個月，已有約9萬2000人取消或放棄保單。

目前該在伊州歐記健保市場有超過29.4萬名投保人的藍十字表示，隨著部分健康民眾退出保險市場，留下來的會員平均使用更多醫療服務，加上醫療照護成本與病情複雜度持續增加，因此必須反映在保費上。

有5.9萬名伊州個人保戶的聯合健保則指出，住院價格上漲、醫療服務需求增加及高價專科藥物成本，是此次調整費率的主要原因。

目前，各保險公司的費率仍須經伊州保險廳審查。依照州法，若主管機關認定漲幅「過高、缺乏合理依據或具有不公平歧視」，有權要求修改或駁回。

伊州保險廳將保費飆漲矛頭指向川普政府推動的「又大又美法案」(One Big Beautiful Bill Act)及其他聯邦政策，導致聯邦削減醫療補助，無保險人口增加，推高整體醫療成本。

不過，聯邦醫療保險暨醫療補助服務中心(CMS)反駁，前幾年歐巴馬健保投保人數快速成長，部分與拜登政府放寬資格審查有關，其中包含不當甚至疑似詐欺投保案件。川普政府表示，未來將著重降低藥價、壓低保費、提高醫療價格透明度，並加強保險補助的資格審核，以控制整體醫療支出。

精華 FAQ

  • 依保險公司提交州府的費率申請，伊州主要業者平均漲幅約落在9.2%至14.9%之間，其中藍十字藍盾最高，顯示保戶明年可能再承受明顯負擔。

  • KFF分析指出，全美16個州及華府交易平台保險公司提出的明年保費調幅中位數約為14%，顯示保費上漲已不是單一州的問題，而是全國性壓力。

  • 保險公司認為主因是醫療成本、住院與專科藥費上升，以及更多高醫療使用者留下；伊州保險廳則把矛頭指向聯邦政策與補助縮減，雙方看法不同。

伊州 伊利諾州 醫療保險

上一則

禪走入新州百姓生活照亮心靈

延伸閱讀

紐約州工傷保險費率平均調降22% 10月1日生效

紐約州工傷保險費率平均調降22% 10月1日生效
白卡新規將上路 沒工作恐失健保

白卡新規將上路 沒工作恐失健保
難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡

難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡
川普政府草案 禁止醫院對折扣藥多收費 一年可省11億

川普政府草案 禁止醫院對折扣藥多收費 一年可省11億

熱門新聞

尚未取得合法永久居民身分(即綠卡)的難民、政治庇護者以及其他合法居留的移民，從10月1日起將喪失白卡。(美聯社)

難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡

2026-07-09 10:43
川普政府的簽證新規讓在美留學生、國際媒體面臨重大衝擊。（美聯社）

簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折

2026-07-16 14:53
芝歐海爾機場班機離開登機門到起飛，或降落滑行到登機門的移動時間，高居全美之冠。(特派員黃惠玲／攝影)

全美最長等待 芝歐海爾機場班機滑行超時 旅客飽受折磨

2026-07-10 09:58
40歲中國籍持美國綠卡的劉真真(Zengzeng Liu，音譯，綽號Bella)涉嫌經營跨國賣淫。(麻州聯邦檢察官辦公室)

11個月海撈數十萬 華女經營波士頓跨國賣淫集團遭起訴

2026-07-15 09:52
田納西州查塔努加(Chattanooga)著名景點瞭望山斜坡鐵路(Lookout Mountain Incline Railway)的登山列車。(查塔努加地區交通管理局)

廣播排外言論「少數美國人國慶快樂」 田州登山列車乘務員被開除

2026-07-10 21:29
南翡翠大道(S. Emerald Ave.)3000號街區的一處華裔家庭，日前發生家庭暴力事件，警方隨後從該住家查獲40多把槍械。(google map)

芝華人家暴 住家宛如軍火庫 警搜逾40槍逮55歲華男

2026-07-13 09:44

超人氣

更多 >
一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票
簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折

簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折
華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？

華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？
看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業

看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業
川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒

川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒