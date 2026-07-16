芝12區重拳掃黃 警民聯手查封賣淫按摩店
芝加哥警方近來加強掃蕩西南區非法性交易，華人居民越來越多的第12區成為重點執法區域。警方與聯邦執法人員日前突襲布萊頓公園(Brighton Park)一家涉嫌從事賣淫的按摩店，逮捕多名涉案人士。第12區區長拉米瑞茲(Julia Ramirez)表示，該場所疑似涉及人口販運，不僅危害社區治安，更威脅居民及孩童安全，呼籲持續嚴厲取締。
遭查封的按摩店位於亞珠街(Archer Ave.)3800街區，緊鄰第12區區長辦公室。拉米瑞茲指出，該店根本沒有合法營業執照，卻長期以按摩店名義掩護非法性交易。警方表示，此次行動由芝加哥警察局、聯邦執法單位及市府相關部門共同執行，現場逮捕多名涉嫌經營及從事非法性交易的人員，店面也已遭勒令停業。
拉米瑞茲說，社區居民長期反映該店可疑活動，最近更有一名未成年男童路過時遭店內員工搭訕，家長向區長辦公室陳情後，辦公室立即通報警方，促成此次突襲行動。她表示，非法活動不會只侷限於店內，而是直接衝擊周邊社區與家庭，「我們不能容忍孩子每天經過這樣的場所。」
警方表示，調查過程中也發現部分女子疑似遭人口販運或受控制從事性交易，因此除了打擊賣淫犯罪，也將持續追查幕後是否涉及人口販運集團及組織犯罪。
她並提到，類似非法按摩店並非只存在第12區，而是遍布芝加哥多個社區，呼籲居民發現可疑情形立即向警方通報，同時要求房東加強管理出租物業。
警方突襲的是布萊頓公園一間以按摩店名義營業、卻涉嫌從事賣淫的場所。該店位於亞珠街3800街區，已被勒令停業，並有多人遭到逮捕。 區長表示，該店不僅沒有合法營業執照，還疑似涉及人口販運與非法性交易，對周邊居民、家庭與孩童安全造成直接威脅，因此必須嚴厲取締。 社區居民長期反映可疑活動，家長又通報未成年男童遭搭訕，促成警方突襲。後續警方將繼續追查是否有人口販運集團及組織犯罪參與其中。
精華 FAQ
警方突襲的是布萊頓公園一間以按摩店名義營業、卻涉嫌從事賣淫的場所。該店位於亞珠街3800街區，已被勒令停業，並有多人遭到逮捕。
區長表示，該店不僅沒有合法營業執照，還疑似涉及人口販運與非法性交易，對周邊居民、家庭與孩童安全造成直接威脅，因此必須嚴厲取締。
社區居民長期反映可疑活動，家長又通報未成年男童遭搭訕，促成警方突襲。後續警方將繼續追查是否有人口販運集團及組織犯罪參與其中。
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