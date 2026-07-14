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芝華男家暴 警從住家起出逾40槍

特派員黃惠玲／芝加哥報導
南翡翠大道(S. Emerald Ave.)3000號街區的一處華裔家庭，日前發...
南翡翠大道(S. Emerald Ave.)3000號街區的一處華裔家庭，日前發生家庭暴力事件，警方隨後從該住家查獲40多把槍械。(google map)

芝加哥市華人聚居的橋港區(Bridgeport)南翡翠大道(S. Emerald Ave.)3000號街區的一處華裔家庭，日前發生家庭暴力事件，55歲男子任德偉(Dewei Ren，音譯)遭警方逮捕，警方並於其住處查獲4、50件槍械。任德偉除涉嫌家庭暴力外，還被控多項與攻擊性武器相關犯罪。目前他已被關押，法官裁定不得保釋(no bail)。

目擊居民表示，警方包圍位於南翡翠大道與30街附近的一棟住宅，並從屋內搬出多把槍械，包括長槍等武器。

據鄰居透露，事發當天有多輛警車抵達現場，約有6輛警車、10名警員封鎖周邊區域，警方隨後陸續從屋內帶出大量槍枝。附近居民表示，住在該處的一家人平時為人友善，對突如其來的大批警力感到震驚。

警方表示，在接獲報案後，前往現場處理一宗家庭衝突事件，涉及一名47歲男子與一名55歲男子。警方指出，雙方衝突升高後演變成肢體衝突，55歲男子涉嫌毆打47歲男子。

警方在住宅內查獲數十把槍械，包括多把長槍及自動武器，其中部分槍械在芝加哥屬於非法持有。

鄰居對事件表示震驚。一名居民說：「看到這種事情發生真的令人難以置信，尤其是一個我們認識很久、印象很好的家庭。他們都是很好的人，從不惹麻煩。」

另一名鄰居則表示：「那真的令人害怕，這麼多槍藏在那間屋子裡，尤其家中還有孩子。」

警方表示，55歲男子目前已被拘留，案件由芝加哥警方第一區(Area One)偵探組持續調查。鄰居指出，警方事後曾多次返回該住宅進行後續處理。

從芝加哥警方公開的起訴資料顯示，任德偉面臨多項指控，包括家庭暴力/造成身體傷害(Domestic Battery/Bodily Harm)、多項持有攻擊性武器(Possession of Assault Weapons)、多項非法持有高容量彈匣及金屬穿甲彈(High Capacity Magazines and Metal Piercing Bullets)等。

公開資料顯示，上述武器相關罪名均依條文起訴(Offense as Cited)」列案。

另有社區人士表示，第11選區及第9分局最初未主動對外公開案件相關資訊，直到事件被新聞媒體報導後，案件細節才逐漸受到外界關注。不過，此說法尚未獲芝加哥警方證實。

案件目前仍由警方及檢方進一步調查中，相關指控尚待法院審理，依法被告在法院作出有罪判決前，均推定為無罪。

精華 FAQ

  • 警方接獲報案後前往南翡翠大道住家處理家庭衝突，涉及47歲男子與55歲男子，雙方衝突後升高為肢體衝突，55歲男子因此被指控家暴並遭逮捕。

  • 警方在屋內查出數十把槍械，包含多把長槍與自動武器，另有高容量彈匣及金屬穿甲彈；部分武器在芝加哥屬於非法持有，相關罪名已列案。

  • 任德偉目前已被拘留，法官裁定不得保釋，案件由芝加哥警方第一區偵探續查，後續仍待檢方與法院審理，相關指控在判決前依法推定無罪。

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