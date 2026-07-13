芝歐海爾機場 班機滑行時長逾40分鐘冠全美

芝歐海爾機場班機離開登機門到起飛，或降落滑行到登機門的移動時間，高居全美之冠。(特派員黃惠玲／攝影)

「我從明尼亞波利斯搭機到芝加哥 ，飛行時間只有40分鐘，結果飛機在歐海爾機場(O'Hare International Airport)地面滑行的時間，竟比實際飛行還要長，」頻繁往來明尼亞波利斯、芝加哥的旅客范肖(Pan Fanshaw)說，這種情況還並不是偶而發生，而是經常出現。他的經歷更是許多曾搭機起降芝加哥歐海爾國際機場乘客的共同經驗。

根據WGN調查小組分析聯邦航空管理局(FAA)數據發現，歐海爾機場飛機在停機坪的移動時間，高居全美所有機場之冠。2018年，該機場飛機從登機門滑行至跑道的平均時間為22.5分鐘，到了2026年，已升至28分鐘以上。同樣地，降落後的滑行時間也顯著增加，從過去的13.6分鐘延長至目前平均18分鐘以上。

「不幸的是，這個問題短期內不會消失，甚至可能還會再惡化一點。」德堡大學(DePaul University)交通專家施維特曼(Joe Schwieterman)指出：「隨著航班量不斷增加，飛機被迫使用距離更遠的跑道，這對乘客來說非常痛苦。再加上施工項目的影響，導致目前的地面交通時間成為全美最長。」

數據顯示，歐海爾機場有16%的離場航班，從登機門滑行到起飛需要花費40分鐘以上。降落航班中，有10%的飛機需要花費30分鐘以上 才能抵達登機門。

為什麼滑行要這麼久？工程施工與航班量暴增是兩大主因。目前正在進行的全新D航站建設工程是部分原因，而各大航空公司創紀錄的航班量也是因素之一。如果再遇上惡劣天氣、臨時更換跑道，或是缺乏空登機門，延誤情況就更惡化。

新的D航站預計2028年底完工，屆時將增加19個新登機門，有望緩解旅客「飛機明明降落了，卻發現沒地方停」的問題。而當D航站完工後，另一項重大工程也將隨之展開：將第二航廈改造為全新國際航廈。

另方面，歐海爾機場在2025年重新奪回了「全球最繁忙機場」寶座。

聯合航空(United Airlines)與美國航空(American Airlines)為了爭奪客源展開激烈競爭，雙方均大舉增加航班。FAA因擔心飛行場地無法負荷如此龐大的營運量，甚至出手干預，將夏季航班限制在每天2708 班以內。

作為歐海爾機場最大的航空公司，聯合航空已試圖採取紓緩措施，包括在部分登機門附近鋪設新路面，並在官方App中新增登機門抵達時間的資訊，供乘客在降落後查看。

范肖表示：「現在對漫長的滑行時間已經逐漸麻木了，心裡預期要花個半小時到40分鐘。要是哪天只花10分鐘就到了，我會驚呼：『天啊，這真是太神奇了！』」