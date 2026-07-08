印州卡梅爾國慶遊行 華人隊伍不缺席

參與遊行成員。(印州華美協會)

印第安那州卡梅爾市(City of Carmel)日前舉行國慶遊行，共有105支隊伍參與，由印州華美協會 、印城中華演藝團，凌氏東方武術館 ， 冲繩鼓隊以及雲之舞舞蹈組等 五個團體合組的聯合隊伍，成為圍觀群眾矚目焦點之一。

聯合隊伍的成員，一早9時就到場集合，10時30分左右排著隊伍開始依序出場，各團領隊拿著橫幅，高舉美國國旗率先出發，之後花車響起慶祝歌曲開始跟進，快節奏的美國樂曲氣氛頓時熱鬧無比。高惠玲帶領的「天使組」接著出場，華美獅組、冲繩鼓隊、凌氏東方武術館跟着是李清的「雲之舞」出場，一群穿著艶麗舞衣的女仕和孩子們一路載歌載舞，曼妙姿勢迎得了許多掌聲。幾隻五顏六色大小獅子的舞獅隊靈活舞動，非常討喜。

這次印州華美協會等聯合隊伍達140多人參與，盛況空前。慶典結束，華美協會款待大家到海鮮餐館Journey Seafood聚餐，整個活動在歡樂氣氛下圓滿落幕。。

舞獅隊。(印州華美協會)

冲繩鼓隊。(印州華美協會)

遊行隊伍。(印州華美協會)

印州華美協會 、印城中華演藝團，凌氏東方武術館 ， 冲繩鼓隊以及雲之舞舞蹈組的遊行聯合隊伍。(印州華美協會)

雲之舞舞蹈組。(印州華美協會)