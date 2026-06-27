社會新鮮人求職難 芝城初階職缺創3年新低

就業市場機會縮減，不少高學歷社會新鮮人暫時低就，選擇短期工度過。(美聯社)

大芝加哥 地區的應屆大學與研究所畢業生，今年迎來就業市場的明顯變化。過去被視為高薪保證的芝加哥大學(University ofChicago)、西北大學 (Northwestern)及香檳伊利諾大學(UIUC)等名校畢業生，如今在爭奪傳統金融、諮詢與純科技職缺時，正面臨近年來最激烈的競爭。

根據 ZipRecruiter發布的2026年度的最新畢業生調查，初階職缺(Entry-level)的競爭激烈度顯著升高。數據顯示，今年全美高達35%的應屆畢業生在求職時「僅能獲得一份錄用通知」，而被迫提交超過20份以上申請書，才能換取錄取的比率也攀升至16.4%。

根據美國勞工統計局(BLS)與經濟政策研究所(EPI)發布的 2026 年中最新滾動數據，全美22至27歲擁有大學學歷的年輕人失業率，已從今年3月的5.3%峰值微幅回落至5.1%。然而，專家警告，這項看似好轉的數字背後並非白領市場復甦，而是由夏季物流與零售等季節性職缺所支撐。

事實上，大芝加哥地區高學歷畢業生的求職體感溫度依舊寒冷。最新數據揭露了兩大更具指標性的嚴峻困境：

該區「低就率(Underemployment)」飆升至12.8%，逼近一成三的高學歷年輕人因等不到理想正職，為了生計被迫屈就於不需要大學學歷的短期合約工或非核心行政職。

企業招聘率創三年新低： 聯邦最新JOLTS數據指出，企業普遍採取「補缺而不增員」的保守策略，大舉縮減了社會新鮮人職缺。

此外，芝加哥市中心金融區的獵頭機構報告指出，今年6月的應屆畢業生中，有將近15%遭遇企業「延遲入職(Deferred Starts)」，入職時間被強行推遲至2027年1月。這批年輕人雖然未被列入失業統計，卻在今年夏天陷入長達半年的無薪尷尬期。

雖然傳統白領與純科技業的大門變窄，但大芝加哥地區作為中西部物流樞紐與醫療重鎮的優勢，在2026年反而成為畢業生的避風港。

數據顯示，芝加哥本地最具求職競爭力的職缺仍高度集中在數據分析師(Data Analyst)、數據工程師與金融分析師。然而，招聘這些職位的雇主已悄然洗牌，畢業生正大舉湧向芝加哥郊區與工業園區的第三方物流(3PL)、供應鏈管理、綠能產業，以及如西北醫療(Northwestern Medicine)等大型醫療系統。