芝城近4周房市漲幅同比增7.7% 比全美均值高3倍

芝城房價持續上漲，導致無殼蝸牛的買房夢愈來愈難實現。(路透)

在許多購屋族預期房市將會降溫之際，芝加哥 大都會區的房地產市場卻展現出驚人的反彈力道。根據房產經紀公司Redfin發布的最新報告顯示，截至6月14日的過去四周內，芝加哥都會區的房屋售價中位數較去年同期大幅增長7.7%。這一強勁的漲幅，讓芝加哥一舉跨入全美表現最亮眼的大型房地產市場之列。

在Redfin追蹤的全美50大都會區中，年房價 漲幅超越芝加哥的僅有舊金山、匹茲堡與聖路易，而傑克遜維爾則緊隨其後。對於原本寄望高房貸利率能壓低房價的買家而言，這份最新數據無疑是一大打擊。

對比全美各大都會區，美國房市正呈現極端兩極化的發展。當全美有11個大型都會區的房價正陷入衰退(如聖荷西年跌5.3%，波特蘭、西雅圖、聖安東尼奧及奧蘭多亦紛紛走跌)，芝加哥卻在逆勢中昂首挺進。

當前全美房價仍處高位，但芝加哥的衝刺速度明顯高於全國平均。報告指出，全美房屋售價中位數已達到創紀錄的40萬3889元，年增2.3%。相比之下，芝加哥7.7% 的漲幅是全美平均的三倍之多，成為地方房市的一大亮點。

業界分析，芝加哥之所以能脫穎而出，關鍵在於其相較於東西岸一線城市(如紐約、洛杉磯、西雅圖)仍具備「性價比」優勢。對於渴望大城市生活機能、卻不願承受天文數字房價的跨州買家來說，芝加哥依準仍是個「經濟實惠」的選擇。

然而，這種「房價划算」的故事看在當地居民眼裡卻全然不同。對於芝加哥本土的租屋族與首次購屋者而言，近8%的年漲幅，讓他們的「買房夢」變得越來越遙遠。

市場上唯一出現緩解的信號是房源的增加。數據顯示，芝加哥新上架的待售房屋數量較去年同期增長了10.5%。在供需理論上，房源增加應能提供買家更多選擇，並減輕因庫存吃緊帶來的競價壓力；然而，持續攀升的房價，表明目前的供應速度仍不足以冷卻市場的強烈需求。

購屋族面臨的真正挑戰，已不僅是房屋本身的標價，而是加總後的「每月總負擔」。數據顯示，全美房屋的每月房貸還款中位數已攀升至2647元，創下一年來的最高紀錄，逼近2023年的歷史巔峰。

居高不下的房貸利率正是主要元兇。Redfin 指出，目前全美平均周房貸利率依然維持在6.52%的高點。當前「高房價」與「高利率」並存的極端環境，讓每月還款額直接變成了買賣成交的「斷頭台」。在房價漲幅超越全美平均的芝加哥，這種財務壓力尤為劇烈。

除了購屋預算外，伊利諾州(尤其是庫克郡)高昂的「房地產稅(Property Taxes)」是買家不可忽視的隱形炸彈。許多人在購屋初期僅關注房屋定價，忽略了地產稅、房屋保險、維護費及大樓管理費加總後的驚人總額。

這場房市風暴也波及到了租屋市場，一方面租金持續高企，另方面買房門檻又不斷墊高，首次購屋者儲蓄的速度追不上房價與利率的漲幅，脫離無殼蝸牛的夢想更難實現。