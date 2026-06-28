芝城直飛開羅 歐海爾機場全新航線啟航

埃及航空開羅直飛芝加哥首航。(芝航管局提供)

芝加哥 首條直飛北非的客運航線24日啟航，芝加哥航空管理局(CDA)於歐海爾國際機場(O'Hare International Airport)，與「埃及 航空」(EGYPTAIR)及埃及駐芝加哥總領事館共同慶祝「芝加哥直飛埃及開羅(CAI)」首架航班，此全新航線也開啟了美中西部連接中東與非洲大陸的全新門戶。

芝加哥市長強森對此表示：「我無比自豪能迎來埃及航空進駐歐海爾機場，這條航線不僅讓芝加哥市民能直達埃及豐富的文化遺產、歷史古蹟與世界奇景，更為我們這座偉大的城市打開了貫穿整個非洲與中東的旅遊及經濟新契機。」

新航線將於每周三、五、日營運三班，採用埃及航空最新型、擁有340個座位的空中巴士A350-900廣體客機執飛，機內配置30個商務艙與310個經濟艙座位）。班機預計於清晨5時15分抵達歐海爾機場，並於上午10時30分飛往開羅。隨著該航線的開通，埃及航空也成為進駐歐海爾機場的第16家星空聯盟(Star Alliance)成員航空。

埃及航空董事長兼執行長埃利安(Mohamed Elian)指出：「這條航線是埃及航空全球增長戰略的關鍵一步，不僅強化了美埃兩國間的連結，更透過開羅樞紐，將網絡延伸至非洲、中東甚至遠東地區，實踐我們對現代與永續飛行承諾。」

這也是繼2018年6月衣索比亞航空開通亞地斯亞貝巴航線後，芝加哥第二條飛往非洲的客運航線。未來，旅客經由開羅國際機場，將可便捷轉機至沙烏地阿拉伯、土耳其、阿拉伯聯合大公國等中東重要目的地。

埃及駐芝加哥領館總領事德拉茲(Nada Draz)形容，此航線是多年努力累積的里程碑：「開羅—芝加哥航線成為埃及航空在美國的第四個直飛航點，將加深兩國人民與商務往來，更方便中西部居民探索埃及並進入非洲。」

埃及航空開羅直飛芝加哥首航抵達歐海爾機場。(芝航管局提供)