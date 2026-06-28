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全國美食之都排名 芝加哥名列第2 僅次紐約

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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芝加哥美食餐廳雲集，圖為河北區一家著名義大利餐廳Ciccio Mio菜色。(特派...
芝加哥美食餐廳雲集，圖為河北區一家著名義大利餐廳Ciccio Mio菜色。(特派員黃惠玲／攝影)

知名美食雜誌Food & Wine最新公布的「2026年全球美食領航者獎」(Global Tastemakers Awards)評選中，芝加哥僅次於紐約市，榮登「全美第二佳美食城市」寶座。

這項年度榜單是由400多位名廚、美食作家及旅遊專家共同評選投票誕生，旨在表彰能完美融合傳統、創新並具備強烈在地風情的美食城市。芝加哥無疑完美符合了所有評選標準，在強敵環伺下穩居全美第二，足見其不凡的餐飲底蘊。

評選報告指出，芝加哥最引人入勝的魅力，在於頂級精緻餐飲與扎根社區的傳統美食文化之間維持了極佳的平衡。在這裡，饕客既能享受米其林星級的奢華主廚套餐(Tasting Menus)，也能在歷史悠久的傳統老店尋訪經典風味；與此同時，新一代的年輕主廚正掀起新浪潮，透過跨國界融合料理與個人故事演繹，不斷打破餐飲邊界。

這種創新與多元的雙重特性，讓芝加哥持續站在全美餐飲界的核心焦點。這也證明了芝加哥的美食地圖早已超越了世人熟知的深盤披薩(Deep-dish pizza)與芝加哥式熱狗，如今更囊括了精緻的菲律賓法式套裝料理、柬埔寨風味、道地的墨西哥街頭小吃等，各種異國風味往往在同一個街區和諧並存、百花齊放。

近年來，芝加哥的餐飲聲譽更是蓬勃發展。目前全市已坐擁21家米其林星級餐廳，更有數十家主打「物超所值」的必比登推介(Bib Gourmand)美食地圖遍布全城。

在本次榜單中，洛杉磯的全球化創意融合料理；紐奧良將法國、西班牙的精緻烹飪技巧，融入非洲的辛香料、加勒比海的風味以及印第安原住民的克里奧爾(Creole)傳統烹調；以及舊金山長年引領潮流的「從農場到餐桌」(Farm-to-table)在地食材風尚，使這三座城市分居三至五名。事實上，今年入選前十名的城市與 2025 年完全相同，僅在名次順序上出現微幅洗牌。

其他六至十名美食城，依序為休士頓、奧斯汀(Austin)、費城、查爾斯頓(Charleston)、邁阿密。

精華 FAQ

  • 芝加哥在Food & Wine公布的2026年全球美食領航者獎中，名列全美第二佳美食城市，僅次於紐約市，顯示其餐飲實力獲得高度肯定。

  • 評審認為芝加哥兼具頂級精緻餐飲、社區傳統老店與年輕主廚創新風格，能把傳統、創新與在地特色完美融合，因此脫穎而出。

  • 芝加哥不只深盤披薩和芝加哥熱狗聞名，還有菲律賓法式料理、柬埔寨風味、墨西哥街頭小吃等多元選擇，並擁有21家米其林星級餐廳。

墨西哥 芝加哥 紐約市

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