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年輕人賴家 全美去年近1/3搬回家與父母同住

特派員黃惠玲／綜合報導
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2025年美國35歲以下與父母同住的成年人達到創紀錄的2520萬人，相當於每三名...
2025年美國35歲以下與父母同住的成年人達到創紀錄的2520萬人，相當於每三名年輕人就有約一人「賴家」。(pexels)

根據最新數據顯示，包括亞特蘭大都會區在內的全美各地，有越來越多的年輕人選擇繼續與父母同住。房地產網站Realtor.com對美國普查局數據的最新分析指出，2025年美國35歲以下與父母同住的成年人達到創紀錄的2520萬人，相當於每三名年輕人就有約一人「賴家」，這股搬回家與爸媽同住的熱潮，從疫情爆發以來就居高不下，至今仍沒有降溫。

數據顯示，亞特蘭大房屋中位數價格目前約落在38.5萬至42.9萬元之間，雖近期略有鬆動，但仍遠高於疫情前水平。此外，典型住宅的月租金平均高達1800至2100元，對初入社會的年輕人來說是極沉重的負擔。

再加上目前超過6%的高房貸利率，導致許多在市中心高消費區發展的年輕專業人才，紛紛續住或搬回跟父母同住。

數據指出，在某些特定年齡組別中，亞特蘭大成年子女與父母同住的比例約為16%，在全美中型城市中名列前茅。特別是在約翰斯克里克(Johns Creek)、格威內特郡(Gwinnett County)和北富爾頓郡(North Fulton County)等郊區，由於擁有較大型的住宅，多代同堂的模式最為常見。

房產專家與經濟學家歸納出以下三大核心主因：

薪資追不上房價： 儘管亞特蘭大的生活成本低於東西岸大都市，但飆升的房價與租金早已遠超初階職位的起薪。年輕人需要更多時間儲蓄首付款或累積信用。

有工作者的務實選擇： 統計顯示，約70%與父母同住的年輕人其實都有穩定工作，並且會主動幫忙支付帳單。亞特蘭大初階薪水在扣除生活開銷後，往往讓人無法存錢。

文化與空間的包容： 郊區寬敞的大型住宅、緊密的家庭網絡及多元族群文化，都讓多代同堂變得務實且體面。越來越多人將其視為明智的財務策略，而非人生發展的「倒退」。

這種居住模式雖能讓年輕一代積極存錢，但全美首次購屋的平均年齡已延後到了30歲後段甚至40歲初，不僅擠壓到父母輩的退休計畫，也在高通膨環境下實踐了資源共享。

目前全美正面臨房屋供應短缺，而亞特蘭大的人口增長更讓當地的住房壓力不減反增。而面對當前的經濟現實，多數人認同「賴家」是一種務實且聰明的應對手段，絕非拒絕長大。

精華 FAQ

  • 主因是薪資追不上房價與租金，初階工作者難以負擔獨立住房；再加上房貸利率高、存首付時間拉長，與父母同住成了更可行的過渡方案。

  • 亞特蘭大房價與租金雖略有回落，但仍高於疫情前，加上超過6%的房貸利率與人口成長，讓年輕專業人才更傾向續住或搬回家。

  • 不是。統計顯示約70%與父母同住的年輕人其實有穩定工作，並會協助分擔帳單；他們多半是在儲蓄、還債與累積信用，並非拒絕獨立。

疫情 亞特蘭大 租金

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