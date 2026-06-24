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ICE鎖定法院精準執法 輕罪「未定讞」也抓

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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庫克郡的布里奇維(Bridgeview)法院外，已連續發生輕罪未定罪移民遭ICE...
庫克郡的布里奇維(Bridgeview)法院外，已連續發生輕罪未定罪移民遭ICE逮捕的案例。(GoogleMap)

隨著近幾周來網路上瘋傳聯邦移民與海關執法局(ICE)在交通執法及法院大樓外強行拘留民眾的影片，引發大芝加哥移民社群恐慌。移民律師與倡議團體指出，美國國土安全部(DHS)已轉變其執法策略，從過去的大規模掃蕩改為鎖定法院紀錄進行「精準執法」，導致在例行報到與刑事法院被捕的人數激增。

由於許多在法院被捕的移民，僅面臨輕微的刑事指控，或案件根本尚未定讞，在法律上仍屬無罪，因此系列逮捕行動，格外令人憂慮。倡議人士指出，此舉不僅嚴重干擾訴訟程序，更有損憲法賦予的「正當法律程序」保障，甚至導致犯罪受害者與證人因恐懼而不敢與執法部門接觸。

上周三(17日)上午， 庫克郡的布里奇維(Bridgeview)法院外就上演了一幕激烈的抓人衝突。現場目擊的「西南郊區快速反應小組」志工薩利姆(Rania Salem)說，一名涉嫌輕微零售盜竊罪的委內瑞拉青年佩雷斯(Denny Gabriel Perez Ospino)在結束庭審後，冒雨奔向接應車輛時，至少五輛隱蔽式ICE執法車輛隨即上前包圍。

驚慌的佩雷斯試圖跑回法院大樓尋求庇護，卻在入口處遭數名特工強行壓制在地。同日，另一名同樣面臨零售盜竊指控的委內瑞拉母親及其孩子也在該法院大樓外遭到拘留。

儘管伊利諾州法律禁止在沒有法官簽發逮捕令的情況下，於法院周邊進行民事移民逮捕，但聯邦政府堅稱其執法權高於州法。DHS發言人對此回應，上述被捕人員均有犯罪紀錄，目前已被扣留等待驅逐程序。

除了街頭與法院的針對性逮捕，移民法庭內部也出現了加速遣返的趨勢。

精華 FAQ

  • 報導指出，DHS已從過去的大規模掃蕩，改為鎖定交通執法與法院紀錄進行精準執法，特別在例行報到及刑事法院外拘捕人數明顯增加。

  • 因為不少被捕者只是面臨輕微指控，甚至案件尚未定讞，仍屬無罪推定保護範圍；倡議者認為此舉干擾訴訟，也讓受害者與證人更害怕接觸執法機關。

  • 一名委內瑞拉青年結束庭審後奔向接應車輛時，遭多輛隱蔽ICE車包圍並在法院入口被壓制；同場另一名委內瑞拉母親及其孩子也被拘留。

移民 ICE

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