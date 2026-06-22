芝加哥龍舟賽萬人圍觀 帶動華埠商機

龍舟賽競爭激烈。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 龍舟賽20日在華埠 譚繼平公園舉行，今年有35支隊伍參加競賽，吸引成千上萬民眾、遊客湧入華埠共襄盛舉，成功帶動華埠商機。

當天的賽制根據成績在淘汰賽中分成龍、鳳、虎、俱樂部等四個組別，其中俱樂部小組賽由Legacy Dragons獲得冠軍。芝加哥香港人隊拿下龍組冠軍；鳳組第一名為Dueling Dragons第二隊；虎組冠軍則由Dueling Dragons第一隊取得。

伊州 州眾議員馬靜儀、伊州審計長暨芝加哥市長候選人曼多扎(Susana Mendoza)、伊州兒童家庭服務部亞裔事務部主任湯信儀、庫克郡委員會委員戴利(John Daley)以及中國駐芝加哥副總領事張宜琪、芝加哥僑教中心主任雷棋等人，均出席了開幕活動。

芝城華商會董事長倪舉凌首先致詞感謝各界的踴躍支持與參與龍舟賽，共同保存並宣揚華人文化傳統。華商會會長李建明在致詞時提到，龍舟賽是芝加哥唐人街生機勃勃的象徵，更表彰了社區團結合作繁榮發展的精神。

曼多扎表示，當全美其他城市的華埠正面臨人口萎縮的困境時，芝加哥華埠卻在逆勢崛起，一天比一天更加繁榮茁壯，她深深以此自豪，這也正是芝城街頭巷尾充滿活力、蓬勃發展的最好證明。

張宜琪說，龍舟賽起源於中國，早已成為各國人民共享的文化盛宴，一舟一槳是中國古老民俗的歷史延續，陣陣鼓聲是傳統文化的現代活力，她希望大家發揮同舟共濟、奮勇爭先的龍舟精神，駛向更好未來。

當天除了在公園入口處設有多個商家、組織的服務攤位，也安排了劉志強的川劇變臉、飛天舞蹈藝術中心舞蹈、芝加哥少林寺功夫；芝加哥人民藝術團演唱，還有希林藝術中心等社區機構等精彩節目，吸引許多民眾駐足觀賞。

華埠更好團結聯盟在龍舟賽舉行的譚繼平公園設立服務攤位。(特派員黃惠玲／攝影)

嘉賓出席龍舟賽開幕式。(特派員黃惠玲／攝影)

龍舟賽在譚繼平公園的芝加哥河上舉行。(特派員黃惠玲／攝影)

龍舟賽吸引許多民眾圍觀。(特派員黃惠玲／攝影)

熱鬧舞獅為開幕典禮增添色彩。(特派員黃惠玲／攝影)