明州台灣姊妹會端午包粽 傳遞家鄉味

Emily(中)帶著美國長大的孩子來一起體驗台灣端午節傳統文化。(記者陳曼玲／攝影)

歡慶端午佳節，明尼蘇達大學學生宿舍社區活動中心日前飄起陣陣粽香，這場台灣明州 姊妹會舉辦的端午包粽活動，邀請來自台南的王月霞現場示範教學，帶領大家一起動手包粽子，用熟悉的家鄉味撫慰思鄉之情，也讓端午節 的文化記憶在異鄉延續。

為了這場活動，王月霞事先花了許多時間準備食材。她在家中先將大塊豬肉細火滷製入味，並精心準備大香菇、滷蛋、花生與糯米等配料。

活動現場，還特地搬來曬衣架、掛上白色棉線，甚至利用天花板垂下棉線，模擬傳統包粽時固定粽子的方式，讓參與者能夠親手體驗從折葉、裝料到綁線的完整過程。

全由王月霞製作，在當天活動前開放事先預訂的粽子，不到四小時便全數售罄，可見大家對家鄉味的期待與支持。 王月霞分享，她從小跟著擅長料理的母親學習包粽。成長於以美食聞名的台南，她始終相信食物不只是填飽肚子，更承載著情感與記憶，因此特別講究食材品質與口感。每一種餡料都事先仔細滷製，肉塊切得厚實飽滿，希望大家每一口都能感受到熟悉又滿足的滋味。

會長潘秀涵說這次因材料、人力與場地限制，屬於姊妹會開放給會員福利的限定活動。她希望未來能有更多機會開放給社區參與。

另外，除會長外，副會長蔡綰嫻與其他姊妹們承接利用工作與家庭之餘的時間共同策畫活動，希望在海外建立彼此支持與交流的平台。

當天現場還準備台灣的綠豆仙草蜜、貢丸湯等台式點心。Emily帶著女兒來學包粽子，希望傳承這項美好的文化給在美國長大的孩子。女兒也很珍惜父母的台灣習俗。

除了包粽體驗外，現場也播放介紹端午節由來與習俗的簡報，讓不熟悉台灣文化的美國配偶和孩子們，一邊包粽、一邊認識節日文化，增添互動與教育意義。

來自台灣台南的王月霞，傳授包粽子的技巧。(記者陳曼玲／攝影)