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論戰再起 芝加哥周末20多起槍擊 川普又開砲派國民兵

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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芝城今年槍擊案頻發，芝加哥警察疲於奔命。（美聯社）
芝城今年槍擊案頻發，芝加哥警察疲於奔命。（美聯社）

芝加哥在剛結束的周末再度被槍枝血腥暴力陰影籠罩。根據當地警方統計，自上周五(19日)傍晚5時至周末結束，全市共發生20多起槍擊事件，導致至少7人死亡、45人受傷。

這波密集的暴力衝突不僅讓第一線的警消與救護人員疲於奔命，更再度驚動總統川普在社群媒體上開砲，重申派遣國民兵進駐的構想，讓芝加哥歷史悠久的治安防制與聯邦介入議題，再度成為政治攻防焦點。

川普21日在社群平台上發文表示：「芝加哥正在發生大量的殺戮……為什麼普立茲克州長不打電話向我求助？我能讓芝加哥成為一個安全的城市……」對此，普立茲克辦公室尚未做出回應，但州政府與市府領袖過去一貫強烈反對聯邦軍事力量介入，主張唯有深耕地方才是根本。

面對這波慘劇，多個芝市社區領袖、宗教團體與市府官員22日上午齊聚市府，強力呼籲成立一個專責打擊與預防槍枝暴力的「槍枝暴力防治局」(Department of Gun Violence Prevention)。支持者指出，芝加哥過去並非沒有投資過暴力預防計畫，但這些努力往往隨著市長換屆或財政預算轉移而缺乏延續性，因此成立一個專責的市府部門，能更有效率統籌與協調全市資源。

根據芝加哥警方資料，周末期間最嚴重的喋血衝突之一，發生在遠南區(Far South Side)的一場六月節(Juneteenth)慶祝集會上。當時大批民眾正聚集慶祝，一輛休旅車突然駛近人群，車內兩名槍手隨即拔槍瘋狂掃射，當場造成12人受傷。芝加哥市長強森在案發後，於社交平台X發文表達強烈譴責，並表示暴力在芝加哥絕無容身之地。

這起嚴重的槍擊案件也再度引起川普注意，他重申其一貫的主張，建議聯邦政府應直接派遣國民兵進駐芝加哥以鐵腕平息治安亂象。然而，芝加哥市府領袖與伊州州政府官員馬上重申反對立場，堅稱唯有持續投資基層社區並深耕「暴力預防計畫」，才是根治治安問題的正確方針。

面對接二連三的槍擊案，地方「和平捍衛者」(Peacekeepers)與「暴力攔截者(Violence Interrupters)等民間草根組織，則重申深耕基層的重要性。「和平捍衛者」成員克勞福德(Jamon Crawford)說，「我們就是守在最容易發生衝突的『治安紅區』，扮演暴力攔截者，在局勢失控前進行調停。」

西北大學最新研究指出，在「和平捍衛者」組織常駐的200多個暴力熱點中，當地的犯罪與衝突率大幅下降了41%。

精華 FAQ

  • 根據警方統計，自上周五傍晚至周末結束，全市發生二十多起槍擊，至少造成七人死亡、四十五人受傷，暴力程度相當嚴重。

  • 川普在社群平台發文，重申應由聯邦政府派遣國民兵進駐芝加哥，以鐵腕方式恢復治安，並批評伊州州長未向他求助。

  • 芝加哥市府、宗教團體與社區領袖呼籲成立槍枝暴力防治局，整合資源並延續預防計畫，同時仰賴和平捍衛者等草根組織深耕熱點社區。

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