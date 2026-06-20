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1人賠2.5萬 聯邦叫停伊州非裔住房賠償

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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「艾文斯頓地方賠償委員會」主席西蒙斯(Robin Rue Simmons)為該市...
「艾文斯頓地方賠償委員會」主席西蒙斯(Robin Rue Simmons)為該市「黑人住房歷史賠償計畫」的主導推動者。(美聯社)

在全美迎接六月節(Juneteenth)之際，全國首創、伊利諾州艾文斯頓市(Evanston)的「非裔住房歷史賠償計畫」，因聯邦司法部(DOJ)的強勢介入而陷入法律風暴。聯邦政府日前與原告聯手，指控這項旨在彌補20世紀種族住房歧視、發放2萬5000元的政策「實屬種族歧視」，且嚴重違反美國憲法。

該計畫於2021年啟動，是全美唯一落實的歷史賠償案例。計畫預計撥款2000萬元(主要來自當地合法大麻銷售稅)，發放給在1919年至1969年間遭受住房歧視的每一位非裔居民及其直系後裔。目前該市已發放超過700萬元，協助數百名居民用於房屋修繕或購屋首期款。

然而，聯邦司法部民權司已向伊州北區聯邦地方法院提交動議，申請作為「干預者」直接加入訴訟。司法部在起訴文件中明確指出，該計畫因「依據種族分配不同利益」，實質違反了憲法第14修正案的「平等保護條款」(Equal Protection Clause)以及聯邦「公平住房法」(Fair Housing Act)。

原告律師指出，過去合法的歷史賠償(如二戰日裔集中營或芝加哥警局酷刑案)都必須與「特定個人遭受的特定傷害」相連結；但在艾文斯頓，申請人無需證明個人實質受到市政府的因果傷害，只要符合身分資格的非裔居民，每個人都可以獨立提出申請，等於讓膚色成了唯一的篩選標準。

對於艾文斯頓市府向聯邦提出的撤案請求，現已由聯邦法官駁回，法官認定因不具非裔身分而無法申請補助的原告，具有合法起訴主體資格，本案已進入實質法律審查階段。

司法部指出，先前針對該計畫是否違反「公平住房法」對艾文斯頓市展開民權調查時，市政府拒絕配合並拒絕提供憲法依據，因而促使聯邦政府採取更強硬的法律行動。

艾文斯頓市長畢斯(Daniel Biss)表示，該計畫具憲法合法性，將在法庭上堅定辯護。而一手促成計畫的「地方賠償委員會」主席西蒙斯(Robin Rue Simmons)則堅稱歷史上的「紅線政策(Redlining)」對非裔社區造成了跨世代的剝奪，批評聯邦在六月節前夕的干預，純粹是保守派旨在阻嚇全美其他城市跟進的「恐嚇戰術」。

精華 FAQ

  • 司法部認為該計畫以非裔身分作為申請門檻，屬於按種族分配利益，可能違反憲法第14修正案的平等保護條款及聯邦公平住房法。

  • 該計畫自2021年啟動，預計發放總額2000萬元，符合1919年至1969年間住房歧視經歷的非裔居民及其直系後裔，每人可領2萬5000元。

  • 市長與賠償委員會認為，歷史上的紅線政策長期剝奪非裔社區財富與住房機會，這是修補跨世代傷害的正當措施，並非歧視。

非裔 伊州 種族歧視

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