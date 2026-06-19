伊州79至86歲駕駛 7/1起換照免路考 仍須測視力

從7月1日起，年齡介於79歲至86歲之間的伊州駕駛人，未來換發駕照時將不再強制要求進行路考。(pexels)

伊利諾州 高齡駕駛將迎來重大法規變革，從7月1日起，年齡介於79歲至86歲之間的伊州 駕駛人，未來換發駕照時將不再強制要求進行路考。

這項改變源於伊利諾州州務卿詹雅斯(Alexi Giannoulias)所推動的「道路安全與公平法案」(Road Safety & Fairness Act)。該法案將強制路考的年齡門檻從原本的79歲提高至87歲。在此之前，伊利諾州是全美唯一僅憑「駕駛人年齡」就強制要求進行路考的州。

新制上路後，79歲至86歲的駕駛人仍須親自前往監理所(DMV)辦理駕照換發並通過視力測驗，但不會再僅僅因為年齡因素而被要求加考路考。

7月1日起高齡駕駛換照全新規定，首先79歲至80歲間，每四年換發一次，並須親自辦理並通過視力測驗，免除路考。81歲至86歲則須每兩年換發一次，同樣要親自辦理並通過視力測驗，免除路考。至於87歲及以上駕駛，須每年親自辦理換發，且必須通過視力測驗與實地路考。

根據伊利諾州運輸廳的統計數據，2024年75歲及以上駕駛人的車禍事故率，為每千名持照駕駛有25.54件，此數據遠低於16歲至74歲之間的任何一個年齡層。

詹雅斯表示：「道路安全與公平法案的核心精神，在於用『事實』取代過時的『刻板印象』。伊州的老年人已經一再證明，他們是道路上最安全的駕駛族群之一。這項新法在為高齡駕駛減輕不必要負擔的同時，也保留了足夠的安全防護機制，以確保每位用路人的安全。」

根據州務卿辦公室的資料，伊州約有35萬名駕駛人年齡介於79歲至86歲之間，新法實施前，每年約有5萬5000人必須為此點頭參加路考。

需要特別注意的是，這項新法並不影響商業駕照(CDL)持有人。商業駕照持有人自75歲起，以及此後的每一次換照，依然必須強制接受實地路考。

此外，新法也建立了一套人性化的通報機制。當直系親屬發現家中長者的健康狀況、視力受損或駕駛行為可能影響行車安全時，可向官方提出疑慮。所有通報案件都將由國務卿辦公室進行獨立審查，駕照權益不會僅因單方通報而遭到自動取消或影響。

本項法案先前在伊州議會獲得一致通過，並已由州長普立茲克於2025 年完成簽署立法。