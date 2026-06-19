全球最佳大學 伊州芝大、西北、UIUC進百大

芝加哥大學在美新世界報導的最新全球大學排行榜中，蟬聯全州龍頭。(芝大官方臉書)

根據「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)最新發布的「2026-2027年全球最佳大學(Best Global Universities)」排名，伊利諾州有11所大學成功躋身世界頂尖學府行列。其中芝加哥 大學(University of Chicago)、西北大學 (Northwestern University)、香檳伊利諾大學(UIUC)更躋身百大最佳名單。

這份最新榜單共評估了全球100多個國家的2250所跨國大學。在入榜總校數方面，中國以409所大學高居全球之冠；美國以275所緊隨其後；其後依序為印度123所、英國93所及日本86所。

美新教育主編瓊斯(LaMont Jones)表示，「對於正在尋找具備卓越學術實力與國際聲譽大學的學生來說，『全球最佳大學排名』提供了一個至關重要的比較資源。並能有效協助學生識別出哪些機構真正站在全球知識創新與發展的最前沿。」

在伊州 名列全球前100強大學中，包括芝加哥大學位居全球第25名，蟬聯本州龍頭；坐落於艾文斯頓的西北大學則以第 26 名緊追其後；公立名校香檳伊利諾大學也強勢擠入百大，位列第98名。

其他八所入榜的大學以及全球排名，分別為芝加哥伊利諾大學(UIC)第252名；羅許大學(Rush University)第535名；伊利諾州理工學院(IIT)第821名；芝加哥羅耀拉大學(Loyola University)第949名；北伊利諾大學(Northern Illinois University)第1266名；卡本代爾南伊利諾大學(Southern Illinois University, Carbondale)第1579名；德堡大學(DePaul University)第2099名、伊利諾州立大學(Illinois State University，Normal)第2144名。