瞄準2028白宮大位 普立茲克暗示參選總統

伊州州長普立茲克。(普立茲克州長官方臉書)

正在爭取連任的伊利諾州州長普立茲克日前在芝加哥 出席活動時，對自己是否角逐 2028 年美國總統大選語帶保留，但他明確表示屆時將會「深度參與」。不過，根據近期民調數據顯示，普立茲克的「總統」支持度目前僅在1%至7%間盤整。

普立茲克也對民主黨 近年來的路線提出反思。巧合的是，另一位同樣來自芝加哥的政壇重量級人物、前芝加哥市長伊曼紐(Rahm Emanuel)，目前也在積極試水溫、探索參選總統的可能性，且兩人對黨內體制的批評方向不謀而合。

普立茲克直言：「我覺得民主黨這些年來有點迷失了方向。將承諾真正付諸實行是至關重要的事。」

當被直接問及是否有意親自出馬角逐總統時，普立茲克並未直接否認，而是表示這將是「我們一生中最重要的一場選舉」。他表示，美國目前面臨的許多問題，正是伊州過去成功克服過的挑戰。

若普立茲克投身總統初選，他可能將與多位實力派的民主黨同僚展開激烈競爭，包括馬里蘭州、肯塔基州、密西根州、賓州及加州等地的現任州長。

普立茲克說，州長是治理聯邦政府的最佳人選，因為州長必須「拿出實質政績」。他幽默地諷刺國會議員說：「州長不能只是對法案投個票，回家後兩手一攤說：『哎呀，我有投票啊，但因為我們是少數黨所以沒通過。』」

根據近期民調數據顯示，普立茲克的支持度目前在1%至7%間盤整。愛默生學院(Emerson College)的民調中，前交通部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)以18%領跑，加州州長紐森以16%緊隨其後，進步派國會眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez，AOC)則以11%位居第三。

另一方面，前白宮 幕僚長兼前美國駐日大使伊曼紐的民調雖然僅在1%或更低，但他近期動作頻頻。他除了高調拋出中間派政見，包括推動總統與聯邦政府負責人的「75歲強制退休年齡」外，上個月甚至親自騎自行車造訪傳統初選重鎮新罕布夏州，直接與選民搏感情。