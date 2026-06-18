鋒面南移 芝暴風雨減弱 市府籲減少用水

原本預測17日可能對大芝加哥地區帶來毀滅性龍捲風 的極端氣候，威脅程度出現顯著轉變。根據國家氣象局(NWS)指出，由於17日上午的降雨和雷暴系統影響，原本來勢洶洶的劇烈天氣與龍捲風威脅已往南移動，讓芝加哥市區及鄰近郊區居民鬆了一口氣。

儘管伊利諾州 與印第安納州 仍面臨強烈風暴、閃洪(Flash Flooding)及龍捲風的高風險，但核心威脅區已大幅南遷。這場氣象系統軌跡的改變，正是預報員此前警告過的變數。由於最具破壞力的龍捲風與暴風雨因子都集中在鋒面沿線及南方，暴風預測中心(SPC)已修正芝加哥地區的劇烈天氣展望。

原本籠罩部分芝加哥區域的「中度(Moderate)」威脅級別，目前已全數南移至肯卡基河谷(Kankakee River Valley)以南。這讓大部分的芝加哥大都會區退回到了五個風險等級中的第二級「輕微(Slight)」風險範疇。不過下午5時至7時間，部分雷雨仍伴隨強烈陣風、暴雨以及局部小冰雹。

雖然整體威脅大幅調降，但氣象專家表示，80號州際公路以南的區域的居民，必須隨時注意氣象動態，防範強烈風暴沿著或穿越肯卡基河谷北上。

隨著氣象路徑轉變，暴風雨來襲的時間點也隨之調整，這波降雨和風暴在下午4時至傍晚7時之間，由西北向東南方向逐漸移出芝加哥地區。

儘管威脅減弱，17日上午的強風暴雨已在芝加哥當地造成實質災情。強風導致市區多處電線桿倒塌，部分郡縣一度發布龍捲風預警，惡劣天氣更迫使芝加哥歐海爾國際機場與中途國際機場緊急發布地面停飛命令(Ground Stops)。

面對「豪雨級」降雨與迫在眉睫的閃洪威脅，芝加哥市政府官員已發布「污水溢流應變警報」(Overflow Action Alert)，強烈呼籲市民在暴雨期間配合減少用水，包括延後洗澡、暫緩使用洗衣機等，以減輕城市排水系統負荷，並攜手保護當地水源品質。