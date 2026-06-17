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出生公民權裁決倒數 伊州維權團體拉起防線

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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今年4月1日美國最高法院大樓外，示威群眾手持「出生在美國=公民！」的標語。當時最...
今年4月1日美國最高法院大樓外，示威群眾手持「出生在美國=公民！」的標語。當時最高法院正針對川普政府限制移民子女自動取得出生公民權之舉是否合法，進行法庭口頭辯論。(路透)

總統川普簽署行政命令終止移民" rel="154806">非法移民或臨時身分者子女的自動公民權，引發全國訴訟。儘管伊利諾州等藍州極力捍衛現行屬地主義(Birthright citizenship)，但下級法院對該命令的攔截案已被上訴至最高法院(Trump v. Barbara)，並預計6月底或7月初做出關鍵裁決。

美國民權聯盟(ACLU)移民權利項目副主任沃夫西(Cody Wofsy)警告，若最高法院支持該命令，受影響的將不限於無合法身分之移民，連同庇護尋求者、暫時受保護身分(TPS)持有者，以及持有留學生簽證(F-1)、工作簽證(H-1B)或旅遊簽證(B-1/B-2)等臨時居留身分的父母，其在全美各地出生的嬰兒都可能一夕失去公民權，面臨被驅逐出境的風險。

法律專家指出，若命令最終闖關成功，實務變更不一定會立刻發生，須看判決書是否給予緩衝期。此外，該命令原定於2025年2月生效，但因遭法院攔截，這段期間在伊州出生並已合法取得美國護照的嬰兒，其「既得公民權」未來是否會遭溯及既往地剝奪，將引發另一連串複雜的法律訴訟。

伊利諾州衛生廳(IDPH)表示，目前尚未收到聯邦政府關於出生登記程序變更的指導方針。

依照現行流程，伊州境內醫院在嬰兒出生後，會將資料傳送至「伊州關鍵紀錄系統(IVRS)」，完成登記以確立新生兒身分並取得出生證明，父母隨後可在醫院直接向聯邦申請社安卡(Social Security card)。專家預估，若屬地主義消失，未來的變更審查將會發生在聯邦政府的審核端(如社安局)，而非地方醫院，但目前一切仍「不明朗」。

民眾若對最高法院裁決後的衝擊有疑問，可電伊州移難民權益聯盟(ICIRR)家庭支持網熱線：(855)435-7693。若家庭權益可能受本案直接影響，可前往ACLU官網填寫「全美集體訴訟諮詢表單」尋求評估。

精華 FAQ

  • 川普簽署終止出生公民權的行政命令後，相關訴訟一路上訴至最高法院，案名為Trump v. Barbara，法院預計在6月底或7月初作出關鍵裁決。

  • 不只無合法身分移民，連庇護尋求者、TPS持有者，以及持F-1、H-1B、B-1/B-2等臨時簽證的父母，其在美出生嬰兒都可能被取消公民權。

  • 伊州衛生廳表示尚未收到聯邦變更指引，現行出生登記與社安卡流程暫不變；若有疑問，可致電ICIRR熱線，或透過ACLU表單尋求法律評估。

伊州 非法移民 移民

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