出生公民權裁決倒數 伊州維權團體拉起防線
總統川普簽署行政命令終止移民" rel="154806">非法移民或臨時身分者子女的自動公民權，引發全國訴訟。儘管伊利諾州等藍州極力捍衛現行屬地主義(Birthright citizenship)，但下級法院對該命令的攔截案已被上訴至最高法院(Trump v. Barbara)，並預計6月底或7月初做出關鍵裁決。
美國民權聯盟(ACLU)移民權利項目副主任沃夫西(Cody Wofsy)警告，若最高法院支持該命令，受影響的將不限於無合法身分之移民，連同庇護尋求者、暫時受保護身分(TPS)持有者，以及持有留學生簽證(F-1)、工作簽證(H-1B)或旅遊簽證(B-1/B-2)等臨時居留身分的父母，其在全美各地出生的嬰兒都可能一夕失去公民權，面臨被驅逐出境的風險。
法律專家指出，若命令最終闖關成功，實務變更不一定會立刻發生，須看判決書是否給予緩衝期。此外，該命令原定於2025年2月生效，但因遭法院攔截，這段期間在伊州出生並已合法取得美國護照的嬰兒，其「既得公民權」未來是否會遭溯及既往地剝奪，將引發另一連串複雜的法律訴訟。
伊利諾州衛生廳(IDPH)表示，目前尚未收到聯邦政府關於出生登記程序變更的指導方針。
依照現行流程，伊州境內醫院在嬰兒出生後，會將資料傳送至「伊州關鍵紀錄系統(IVRS)」，完成登記以確立新生兒身分並取得出生證明，父母隨後可在醫院直接向聯邦申請社安卡(Social Security card)。專家預估，若屬地主義消失，未來的變更審查將會發生在聯邦政府的審核端(如社安局)，而非地方醫院，但目前一切仍「不明朗」。
民眾若對最高法院裁決後的衝擊有疑問，可電伊州移難民權益聯盟(ICIRR)家庭支持網熱線：(855)435-7693。若家庭權益可能受本案直接影響，可前往ACLU官網填寫「全美集體訴訟諮詢表單」尋求評估。
川普簽署終止出生公民權的行政命令後，相關訴訟一路上訴至最高法院，案名為Trump v. Barbara，法院預計在6月底或7月初作出關鍵裁決。 不只無合法身分移民，連庇護尋求者、TPS持有者，以及持F-1、H-1B、B-1/B-2等臨時簽證的父母，其在美出生嬰兒都可能被取消公民權。 伊州衛生廳表示尚未收到聯邦變更指引，現行出生登記與社安卡流程暫不變；若有疑問，可致電ICIRR熱線，或透過ACLU表單尋求法律評估。
精華 FAQ
川普簽署終止出生公民權的行政命令後，相關訴訟一路上訴至最高法院，案名為Trump v. Barbara，法院預計在6月底或7月初作出關鍵裁決。
不只無合法身分移民，連庇護尋求者、TPS持有者，以及持F-1、H-1B、B-1/B-2等臨時簽證的父母，其在美出生嬰兒都可能被取消公民權。
伊州衛生廳表示尚未收到聯邦變更指引，現行出生登記與社安卡流程暫不變；若有疑問，可致電ICIRR熱線，或透過ACLU表單尋求法律評估。
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