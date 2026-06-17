芝公園焚十字架 華裔大學生被捕：不滿川普 非仇恨犯罪

21歲的華裔大學應屆畢業生盧默林(Merlin Lu)涉嫌上周在芝市公園焚燒十字架。(芝警局)

芝加哥 警局16日宣布，已經將在9日於市中心葛蘭特公園(Grant Park)燃燒十字架的嫌犯拘留，由於為焚燒十字架在美國歷史上長年被視為種族主義與仇恨的極端象徵，該起事件一度引發震驚。該嫌身分確認為一名21歲的華裔 大學大四生盧默林(Merlin Lu，音譯)。

盧默林就讀芝加哥伊利諾大學(UIC)四年級。他出生於芝加哥西郊瑞柏市(Naperville)的他，2022年畢業於瑞柏Neuqua Valley高中，曾是學校網球隊員。

盧默林稍早接受了芝加哥NBC電視台記者高迪(Chuck Goudie)訪問時表示，他非常清楚焚燒十字架的歷史含義。他說，上周二(9日)下午，他自己將木條從位於近西區(Near West Side)的公寓搬到葛蘭特公園搭起十字架，並用打火機油和衛生紙將其點燃。

「我當時在十字架頂端綁了一頂紅色的『讓美國再次偉大(MAGA)』帽子，但開車經過的民眾拍下的短影片裡看不清楚。」盧默林解釋，他的舉動純粹是為了抗議他口中的「MAGA基督教民族主義支持者」以及川普 政府的「統治階級」，與種族主義完全無關。

「川普只是在詐騙人民，騙走我們的錢。」盧激動地說：「我覺得這很好地反映了這個國家現在的運作方式：金錢控制了一切，金錢擁有支配醫療保健和交通的權力。」他表示，自己不想等到川普任期結束或被彈劾，希望他現在就下台，接受美國人民的審判。

當記者質問他，難道在UIC讀了四年大學，從未有人教過他「焚燒十字架是美國最具分裂性和仇恨色彩的符號之一」嗎？盧默林坦言自己從小沒有宗教信仰，歷史知識主要來自網路。

「我只是看了維基百科(Wikipedia)頁面，裡面提到一部電影，名字好像叫『在同一個國家下』(Under One Nation)之類的……」盧所指的，其實是1915年惡名昭彰的美國默片經典「一個國家的誕生」(The Birth of a Nation)，該片曾大力美化三K黨(KKK)並帶起焚燒十字架的惡劣風潮。

當記者追問這是否屬於「仇恨犯罪」時，盧堅決否認：「不，絕對不是。這絕不可能是仇恨犯罪。我理解為什麼大家會這樣解讀，我也為此道歉，但我絕對沒有那種意圖。」

目前，芝加哥警局已將此案定性為「縱火案」，而FBI則介入調查其是否構成「聯邦仇恨犯罪」。截至目前，官方尚未公布最新的調查進展或起訴罪名。

盧默林透露，他的父母目前正極力勸說他出面投案，並主動提出要幫他物色並出資聘請律師，但他拒絕了父母的好意。

16日下午芝警宣布已將盧默林拘留。