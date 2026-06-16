中西部67萬戶斷電 17日恐再迎劇烈雷雨

布里奇維尤(Bridgeview)一棟公寓屋頂遭掀翻。(讀者提供)

伊利諾州 北部與印地安納州西北部日前遭逢強烈暴風雨及連環龍捲風 襲擊，導致數十萬戶斷電。歷經數日搶修，工程人員15日仍在為部分災民復電。氣象部門提醒，雖然15日迎來晴朗舒適的好天氣，但這只是暴風雨前的寧靜，接下來16日、17日大芝加哥 地區將再度迎來新一輪惡劣天氣，尤以17日下半天的強雷暴危險性最高，民眾勿掉以輕心。

這場劇烈風暴10日晚間引爆，國家氣象局(NWS)證實當晚共催生了13個龍捲風，其中包含一個從希克里山一路延伸至中途國際機場的強烈「EF-2」級龍捲風。強風颳倒無數樹木與電線桿，導致芝加哥西南郊區災情慘重，布里奇維尤(Bridgeview)更有公寓大樓屋頂被當場掀翻。

負責供電的聯邦愛迪生電力公司(ComEd)表示，10日當晚共有高達67.4萬名用戶斷電。ComEd發言人史密斯(Jeremy Smith)形容，在許多嚴重受損區域，工程人員基本上必須「從頭開始重建部分電網」。截至15日上午，伊州已有超過99%的用戶恢復供電；印州西北部則仍有約1萬戶居民處於一片漆黑中，部分災民恐需等到17日才能復電。

針對災後復原，遭到「EF-0」級龍捲風襲擊的瑞柏市(Naperville)政府已於15日啟動全市性「大宗樹枝清運服務」。市府稱清運工作將持續至6月27日。

在天氣方面，芝加哥地區15日維持大致晴朗，最高氣溫落在舒適的華氏70多度。但穩定天氣轉瞬即逝，16日上午首波陣雨隨即移入，午後鋒面橫越將激發新一輪陣雨與強烈雷暴。

17日下午，一波來自西北方的天氣擾動將在傍晚及夜間引發劇烈雷暴。國家氣象局已將大芝加哥地區列入惡劣天氣的「二級輕微風險」(Level 2 Slight Risk)，屆時強風、冰雹、暴雨甚至龍捲風等所有潛在災害皆有可能發生。而肯卡基河及伊利諾河流域以南地區，更被列為更具破壞性的「三級增強風險」。

所幸18日起天空將逐漸放晴，19日則回歸晴朗宜人的好天氣，最高溫皆維持在華氏70多度，。

布里奇維尤(Bridgeview)一棟公寓屋頂遭掀翻。(讀者提供)

布里奇維尤(Bridgeview)一棟公寓屋頂遭掀翻。(讀者提供)