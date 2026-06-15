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芝公校高中入學考 10月起廢中文等版本

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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芝公校菁英高中入學考試，計畫從10月1日起廢除提供包括中文、西班牙文的版本，改為...
芝公校菁英高中入學考試，計畫從10月1日起廢除提供包括中文、西班牙文的版本，改為全英文版。(pexels)

芝加哥公立學校學區(CPS)計畫從今年10月7日起，廢除現行的「高中入學考試(HSAT)」，取而代之的是考試時間拉長兩倍以上，且「僅提供英文版」的PreACT 9 Secure測驗。

由於該考試成績直接決定學生能否進入競爭激烈的菁英高中(Selective-Enrollment High Schools)，此舉是對八年級學生的明星高中入學考試進行重大改制，引發家長高度關注。

現行的HSAT過去提供包括中文、西班牙語、阿拉伯語在內的多種語言版本，以照顧移民家庭。許多家長擔憂，新制全面取消非英語試卷，恐將進一步加劇明星高中本就存在的族裔不平等現象。

CPS首席教育官(Chief Education Officer)阿薩夫(Karime Asaf)在發給各校校長的電子郵件中引述學區數據表示，對英語學習者而言，提供母語版HSAT試卷並沒有帶來任何優勢。數據顯示選擇非英語試卷的學生，其成績反而低於那些在英語試題下搭配輔助配套措施的英語學習者。

阿薩夫說，改制有其通盤考量。首先是為了促進公平性，因為過去HSAT缺乏公開資訊，導致富裕家庭能花大錢找私人補習班刷題，低收入家庭卻無從準備，而新考試在全美被廣泛採用，市面上充斥著免費的練習題與低成本的準備教材，反而對基層家庭更公平。

此外，新考機能提供更全面的學生學力評估，有助於高中校方在九年級入學時進行精準的分班與課程規畫。同時，新平台的技術與防作弊安全性更高，能有效解決過去幾年HSAT考試平台頻頻故障、導致多所學校必須安排補考的窘境。

新舊制另一大差異在於考試長度與科目。舊制HSAT僅需1小時，包含閱讀與數學兩科各30分鐘；新制 PreACT 9則大幅延長至2.5小時，涵蓋閱讀、數學、科學及英文四大核心區塊。

儘管考試時間翻倍，當地的資深補習機構「Test Prep Chicago」安撫家長表示，這並不意味著學生需要花加倍的時間去準備，補習班仍建議在考前三個月，也就是利用暑假期間開始準備即可。

精華 FAQ

  • CPS將廢除現行HSAT，改採僅提供英文版的PreACT 9 Secure，考試時間也從1小時拉長到2.5小時，並新增科學與英文等評量項目。

  • 因為HSAT過去提供中文、西班牙語、阿拉伯語等版本，照顧移民家庭；新制全面改為英文版，外界擔心英語能力較弱學生更難競爭明星高中名額。

  • 學區認為新考試資訊更公開，能讓低收入家庭更容易取得免費或低價教材，也可提升評量完整度、協助分班規畫，並改善舊平台常故障與防作弊問題。

芝加哥 移民 學區

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