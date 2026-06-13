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白卡支出爆表 伊州庇護燈塔幻滅

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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伊利諾州日前通過新法，將自10月1日起取消境內一萬名合法居住但非公民者醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)資格。許多人將此歸咎於聯邦修法切斷財源的政治現實，然而這基本上正是伊州過去數年來盲目濫發非公民白卡、在經濟上完全無力承擔所吞下的財政惡果。

伊州曾自詡為全美進步派的「庇護燈塔」，2020年起，該州陸續推出針對65歲以上及42至64歲非公民的醫療福利。這種「全美第一」的慷慨舉措，無視自身財政承載力，無異於向全球移民發出免費用藥、免費看診的雙手歡迎信。

然而，當進步理想碰上骨感的經濟現實，當初「濫發」的代價隨之而來。伊州官方當初在推行非公民醫療福利時，樂觀預估一年的預算僅需約2.2億元。但他們嚴重低估了湧入的人口數與醫療需求，這群非公民在來美前多已患有慢性病或現存疾病，導致每年的實際醫療財政支出呈無底洞般爆炸性瘋狂成長，最終飆升至超過11億元。

這筆高出原本預算近五倍的巨額開支，完全由伊州納稅人的純州政府預算獨力苦撐，在經濟上成了「不可能的任務」。面對財政黑洞與嚴重的整體預算虧空，州政府才驚覺自己早已「打腫臉充胖子」，在經濟徹底無力承擔的政治現實下，最終只能選擇低頭收網，將過去幾年大肆承諾的政治支票一張張撕毀。

伊州的白卡亂象，給了全美各地方政府一記警鐘：社會福利並非無源之水，不顧經濟實力、不加篩選的「普發濫發」，最終拖垮整個州的經濟底氣。

精華 FAQ

  • 伊州新法規定，自10月1日起取消境內約一萬名合法居住但非公民者的Medicaid資格。此舉主要針對原先享有州政府擴大醫療福利的非公民族群。

  • 因州府原本只估計一年約需2.2億元，實際支出卻因人口與醫療需求高估不足而暴增至超過11億元，幾乎由州預算獨力承擔，形成難以填補的財政黑洞。

  • 新聞指出，福利政策不能脫離財政現實，若缺乏篩選而普發濫發，最終可能迫使政府撤回承諾並拖垮財政。伊州案例被視為各州應警惕的前車之鑑。

庇護 白卡 伊州

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