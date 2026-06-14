保費漲近3成… 歐記健保掀退保潮 伊州已9.2萬人退出

伊州歐記健保，今年首度由Get Covered Illinois接手。(Get Covered Illinois提供 )

伊利諾州近期出現俗稱「歐記健保 」(Affordable Care Act, ACA)的退保潮，根據州內健保交易平台Get Covered Illinois公布的最新數據，自開放投保期結束後已有超過9萬2000名民眾失去或取消其健康保險，官員稱這是「近十年來最顯著的下降」。

官方資料顯示，今年開放投保期間自去年11月1日至今年1月31日止，共有44萬8568名伊州 居民透過州內市場購買醫療保險。然而在隨後數月中，當保戶開始收到明顯上漲的保費 帳單後，退保人數快速增加，共計9萬2571人取消或失去保障。

Get Covered Illinois主任溫特斯(Morgan Winters)在州健保交換顧問委員會會議中表示，這一波下降幅度「確實令人警惕」，並指出退保率為過去六年同期的兩到三倍，是近十年來從未見過的情況。

保費上漲被視為是造成退保潮的主要原因。今年伊州歐記健保市場的平均保費上升約26%，從去年每月平均260元增加至約328元。這一變化主要與疫情期間擴大的聯邦補貼到期有關。當時政府擴大了保費稅務補助範圍與金額，但相關政策未能在國會取得延續共識，導致補貼縮減。

在已退保或失去保險的民眾中，大約64％是因未繳納月費而喪失資格，另有約四分之一屬於主動取消保險，其中部分人轉向其他保險來源，但也有不少人明確表示無法負擔新的費用。

研究機構KFF的分析指出，目前透過交易市場投保的人數較去年同期下降約15%。

政策專家奧德曼(Stephanie Altman)將此形容為「多重因素疊加的完美風暴」，指保費上漲、補貼退場以及生活成本普遍增加共同導致了此次退保潮。她指出，儘管結果令人擔憂，但伊州仍透過調整保險結構與宣導措施試圖減輕衝擊，例如重新設計部分計畫，使得部分金級保險在價格上更具競爭力，同時提醒民眾不要僅依賴自動續保，而應主動比較方案。

在大量退保的同時，仍有部分民眾透過特殊投保資格重新加入市場，例如因失業或失去其他保險資格者，共約1萬7000人於開放期後重新取得保障。不過整體而言，全美多州也出現類似趨勢，個人保險市場普遍受到補貼減少影響，未繳首月保費比例上升，預估今年整體個人市場保險覆蓋率可能下滑約17%至26%。