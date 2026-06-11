芝警獲390萬擴編家暴受害者辦公室 遭批資源錯置

面對近年持續升高的家庭暴力案件，芝加哥 市政府近日將約390萬元新增預算投入警方「受害者服務辦公室」（Office of Victim Services），擴編專責人員協助暴力與家暴受害者連結法律及社福資源。然而，該計畫因成效有限與資源分配爭議，引發社福團體強烈批評。

警方表示，擴編後的受害者專員負責從警局報案紀錄中篩選案件，主動聯繫受害者並提供轉介服務，目標是降低家庭暴力再發率並修復警方與受害者之間長期緊張關係。

然而根據調查資料，該計畫在實際運作上效果有限。警方去年嘗試聯繫超過1.8萬名暴力案件受害者，但僅約6383人成功接觸，其中多數為家暴受害者。警方亦未追蹤後續轉介成果，無法得知有多少人真正獲得社福協助，理由為「保密限制」。

進一步調查顯示，在56個合作社福機構中，僅少數單位曾收到警方轉介，多數機構甚至未與該計畫建立實際聯繫。部分機構指出，警方轉介案件極少或幾乎不存在，顯示系統銜接不順。

社福團體批評市府資源配置失衡，認為數百萬元投入警方體系，卻未優先擴充庇護 所、法律協助與心理諮商等基層服務，反而無法直接解決受害者急迫需求。部分組織表示，目前仍面臨長達9個月至1年的服務等候期，資源嚴重不足。

此外，外界亦質疑受害者對警方信任不足，可能降低轉介成功率。部分倡議者指出，許多家暴受害者本就不願與警方接觸，使得以警察為核心的服務模式效果受限。