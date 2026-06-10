芝最低時薪7/1起調升至17.05元 帶薪假新制啟動

芝加哥一家麥當勞員工正在製作咖啡。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 芝加哥7月1日起最低時薪首度調升至17.05元，青年與轉型就業計畫時薪同步追平普通勞工。

芝加哥7月1日起最低時薪首度調升至17.05元，青年與轉型就業計畫時薪同步追平普通勞工。 重點二： 新制帶薪假放寬資格，兼職全職只要120天內滿80小時，即可累積帶薪休假與病假。

新制帶薪假放寬資格，兼職全職只要120天內滿80小時，即可累積帶薪休假與病假。 重點三：市府擴大公平工作周條例門檻，並賦予勞工可直接提起民事訴訟的維權權利。

芝加哥市長強森與商業事務和消費者保護局(BACP)8日聯合宣布，自今年7月1日起，芝加哥市法定最低時薪將首度突破17元至17.05元。此外，補貼制青年與轉型就業計畫的時薪，也將追平普通勞工。

在此同時，市府還將擴大「公平工作周條例」適用薪資門檻，並全面啟動「帶薪休假與帶薪病假安全條例」。新制最核心的變革在於首度賦予勞工「私人訴訟維權權」，全面提升基層勞工的薪資待遇與職場尊嚴。

新實施的帶薪雙假新制打破過往限制，規定凡在任何120天內工作滿80小時的員工，不分兼職或全職，均保障享有最多五天的普通帶薪假，與五天的帶薪病假。在普通帶薪休假方面，勞工每工作35小時可累積 1小時，年度上限為40小時，入職滿90天即可「無理由」使用，跨年最多可展延累積16小時。

在帶薪病假與安全假方面，同樣每工作35小時累積1小時，入職滿30天即可用於自身或家屬之醫療與人身安全狀況，跨年最多可展延累積80小時。從下各月起，若雇主違法剝奪上述帶薪假，勞工有權直接向法院提起民事訴訟維權。

為了保障排班的穩定性、遏止雇主臨時改班，市府也同步更新了「公平工作周條例」的適用薪資與企業規模門檻。凡任職於建築服務、醫療保健、酒店、製造業、餐廳、零售業或倉儲服務等七大指定產業，且時薪低於或等於33.85元、或年薪低於或等於6萬4945.55元之員工即受保護。

只要雇主全球員工數達100人以上(連鎖餐廳為250人及30個據點以上)，若任意變更排班，就必須依法給予勞工改班補償費。至於餐廳服務生、調酒師等小費制勞工，目前時薪則維持在12.96元，直到2028年才會進行下一次法定調升。

市府特別提醒，芝加哥所有企業依法必須在店內顯眼處張貼最新勞工法公告。為了照顧多元社區，商業事務和消費者保護局已備妥包含繁體中文、英文、西班牙文在內的12國語言版本供商家免費下載。勞工若發現自身權益受損，可隨時撥打311投訴。