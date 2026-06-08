中途閃電戰結束 ICE又現身芝城街頭逮捕 移民社區憤怒

示威群眾在奧爾巴尼公園區抗議聯邦探員移民執法行動。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 芝加哥奧爾巴尼公園區再爆ICE當街追捕逮人，引發居民震驚與憤怒。

芝加哥奧爾巴尼公園區再爆ICE當街追捕逮人，引發居民震驚與憤怒。 重點二： 執法過程中聯邦車輛失控撞民車，涉案委內瑞拉移民被粗暴壓制拘留。

執法過程中聯邦車輛失控撞民車，涉案委內瑞拉移民被粗暴壓制拘留。 重點三：社區質疑中途閃電戰已結束卻仍持續執法，約150人集會抗議聲援移民。

許多居民原以為聯邦去年秋天「中途閃電戰」(Operation Midway Blitz)的大規模執法已告一段落，然而日前芝加哥街頭又發生一起粗暴且混亂的移民 逮捕事件，使當地移民社區大感震驚與憤怒。

2日在奧爾巴尼公園區(Albany Park)，多名聯邦執法人員在勞倫斯大道與凱奇大道口(Lawrence and Kedzie)當街瘋狂追捕一名涉嫌非法滯留的委內瑞拉籍移民馬丁尼茲-西豐特斯(Domer Jesus Martinez-Sifontes)。執法過程中，探員的車輛失控撞上路旁無辜民眾的汽車，隨後更將該男子強摔在地粗暴制服；周遭目擊的鄰里居民紛紛高喊要求執法人員住手。

美國國土安全部(DHS)隨後發表聲明證實，該男子將被持續拘留直至驅逐出境。

而讓移民社區感到無比憤慨的核心原因，在於聯邦「說一套、做一套」的執法態度。去年秋天，移民暨海關執法局(ICE )與邊境巡邏隊聯手展開名為「中途閃電戰」行動，數百名探員湧入芝加哥，在數月內逮捕並拘留了數千人。

雖然該專已由官方宣布停止，但新發生逮捕事件戳破了謊言，聯邦探員根本沒有離開，依然持續在芝加哥社區暗中執法。

為了抗議聯邦的暴行，約150名社區居民與社運人士隔日湧入霍納公園(Horner Park)發起集會。群眾手持標語高喊：「拒絕仇恨、無所畏懼，這裡歡迎移民！」

當地第33選區區長羅德里格斯-桑切斯(Rossana Rodriguez-Sanchez)也上街聲援，呼籲鄰里發揮防禦機制，與快速應變小組合作。

拉丁裔聯盟執行長阿爾維洛-里維拉(Miguel Alvelo-Rivera)更在集會中痛斥ICE為「恐怖組織」，譴責聯邦將本該用於改善大眾生活、維持尊嚴的經費，拿來恐嚇與分裂社區。