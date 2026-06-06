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告別伊州？芝熊隊宣布推進印州主場計畫

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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文章重點整理：

  • 重點一：芝加哥熊隊董事會通過推進印第安納州哈蒙德新主場計畫。
  • 重點二：若計畫落實，球場最快明年春季動工，預計2031年完工。
  • 重點三：伊州阿靈頓高地尚未出局，仍取決於地產稅問題是否解決。

美式足球芝加哥熊隊(Chicago Bears)董事會5日宣布，將推進在印第安納州哈蒙德(Hammond)建立新體育場的計畫。一旦落實，最快將於明年春季動工，並於2031年完工，而在伊州已有106年歷史的這支隊伍也將遷離該州。

印州於三個月前通過一項極具吸引力的優惠法案，允許設立由娛樂、酒店、餐廳及過路費支持的體育場管理局，成功吸引了熊隊。熊隊已承諾為該項目投入20億元，不僅能保留體育場的所有收入，還可在40年債務結清後選擇回購。熊隊董事長麥卡斯基(George McCaskey)表示，此世界級項目將轉型並連結西北印州與芝加哥地區。

儘管董事會首度通過投票使天平大幅傾向哈蒙德，但聯盟消息人士透露這並非最終決定，伊州阿靈頓高地(Arlington Heights)仍未出局，前提是該州能在今秋議會重開時解決其地產稅的不確定性。

對此，伊利諾州長普立茲克辦公室批評熊隊多年來不斷轉變立場；州長參選人貝利(Darren Bailey，共和黨)則痛批是普立茲克的失敗政策逼走了這支代表芝加哥靈魂的球隊。然而，芝加哥市長強森與多位州議員皆老神在在，指哈蒙德真正動工前一切都非定局，強森表示將繼續基於市民利益與熊隊進行協商。若熊隊最終決定落腳哈蒙德。

精華 FAQ

  • 球隊董事會已通過推進在印第安納州哈蒙德興建新體育場的計畫，若後續程序順利，將成為熊隊未來的新主場選項，並可能帶動整個區域開發。

  • 報導指出，最快明年春季可動工，預計2031年完工；熊隊承諾投入20億元，並可保留球場收入，且在40年債務結清後還享有回購選項。

  • 伊州州長辦公室批評球隊立場反覆，州長參選人則指責州政策失敗；但芝加哥市長與多位議員認為哈蒙德未動工前都非定局，仍會繼續協商。

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