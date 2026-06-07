伊州2027學年課堂全面禁用手機 這些電子產品也在內

全美已經有35州立法禁止學生在課堂上使用手機，圖為一名學生上課前將手機放進保管袋。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 伊利諾州通過法案，將自2027至2028學年起全面禁用課堂手機。

伊利諾州通過法案，將自2027至2028學年起全面禁用課堂手機。 重點二： 禁令範圍不只手機，平板、筆電、遊戲主機與智慧手錶也納入。

禁令範圍不只手機，平板、筆電、遊戲主機與智慧手錶也納入。 重點三：法案限制懲處手段，並設醫療、IEP等多項豁免與彈性規定。

為了挽救學生的專注力，伊利諾州 即將加入全美其他35州禁用手機進課堂的浪潮。伊州 議會在立法會期最後關頭，由州參議會通過了一項全面限制校園手機使用的法案。該案已送交州長普立茲克簽署，預計於2027-2028學年度上路，給予各學區一年的緩衝與規畫時間。

這項法案的通過堪稱伊州立法機關的「大反轉」。在去年的會期中，該案雖獲參議院 一致通過，卻在眾議會意外遭到滑鐵盧。今年在州長普立茲克的強力背書與跨黨派廣泛支持下，最終順利過關。普立茲克表示：「透過禁止學生在整個上學日期間使用手機，我們將給予孩子們更多的課堂專注力和更好的教育品質。」

值得注意的是，該法案禁止的「無線通訊設備」並不侷限於智慧型手機，還包括平板電腦、筆記型電腦、遊戲主機以及智慧型手錶，僅有學校發放的教學設備得以豁免。教育團體「Stand for Children Illinois」執行長漢迪(Jessica Handy)指出，消除數位干擾不僅能提升學業表現，更能「加強學生的人際互動，並將校園霸凌降至最低」。伊州則成為全美第36個立法限制校園手機的州。

今年通過的法案限制了對違規學生的懲罰措施。由於非裔立法黨團等組織先前擔憂少數族裔學生可能遭到不成比例的懲罰，立法者特別增訂條款，明令禁止各學區對違反手機禁令的學生處以停學、開除學籍或罰款。

同時，法案也羅列了以下免受限制的例外情況：經醫療專業人員評估有醫療必要者；適用於個別化教育計畫(IEP)的殘障學生；學生身兼照顧者，需負責照顧家庭成員；英語學習者(ELL)需使用設備進行翻譯；獲得學校教職員特許使用或發生緊急事件；學區自行裁量，允許高中生在午餐或課間休息時使用。

儘管法案已過，但未來一年的籌備期對各級學校仍是不小的考驗。法案並未具體規定學校應如何儲存學生的手機，僅註明若校方在「出於善意意圖」下代為保管，若設備不慎受損，教職員無須承擔法律責任。

伊州教育委員會(ISBE)將在今年9月前提供各學區一份政策範本。在制定最終政策時，各學區依法必須聽取當地教師工會的反饋，並鼓勵吸納學生的意見。未來禁令實施後，家長可在各學區官網或學生手冊中查詢各校的具體規範。