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芝城華商會「龍舟賽」6月20日譚繼平公園登場

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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芝華埠26屆龍舟賽將在20日登場。(特派員黃惠玲／攝影)
芝華埠26屆龍舟賽將在20日登場。(特派員黃惠玲／攝影)

芝城華商會主辦的「第26屆芝加哥龍舟賽」，將於20日(周六)在華埠譚繼平紀念公園(Ping Tom Memorial Park)的芝加哥河舉行。華商會表示，今年共有35支隊伍參賽，預計吸引一萬多人齊聚體驗這項擁有2000多年歷史的中華傳統文化盛事。

華商會2日在華埠萬濠餐廳舉行發布會，主辦方表示，今年有35支隊伍報名參賽，比賽將於當日上午8時拉開帷幕，9時舉行開幕儀式。除了激烈的龍舟競渡，還安排了豐富的兒童活動、各類公司攤位與多元的娛樂節目，包括「Hokule'a Academy of Polynesian Arts」、芝加哥飛天舞蹈以及Hoang Phuc舞獅協會等團體，都將在現場演出。活動的所有收益，也將依循傳統捐贈給本地學校和組織，用以支持社區的讀寫計畫。

會長李建明表示，龍舟賽在芝加哥唐人街已深耕26年，如果沒有各界長期的支持，這一切都不可能實現。他幽默地回憶自己曾連續八年親自下場參賽，如今年紀大了才退居幕後。李建明說：「龍舟賽是華商會每年最重要的活動之一，每年都為唐人街帶來龐大的人潮與商機。華商會不僅僅是舉辦活動，更扮演著政府與地方小企業之間的橋樑，致力於協助小型企業成長，吸引更多遊客與商家進駐華埠。」

龍舟賽總幹事黃安立則在會上提到，當年起步時，沒人能料到這項活動如今會如此受歡迎，後來引進的「芝加哥水上計程車(Water Taxi)」更為華埠帶來超出預期的觀光客源。他表示，芝加哥華埠的繁榮已獲得國際級的肯定，當北美各地華埠普遍正面臨轉型壓力時，芝加哥華埠卻在各界支持下持續逆勢成長。

芝加哥11區區長李惠華、華商會副會長李超、第九警分局警官等人都出席了發布會。

含芝加哥公園管理局(Chicago Park District)、芝市文化事務與特別活動部門(DCASE)、11區區長李惠華辦公室、Insight醫院等協辦這場活動；贊助商則包含芝城華埠基金會、Bally's 芝加哥賭場、Bank of America及芝加哥中華會館等數十家著名機構。

華商會提醒呼籲參觀者利用公共交通工具前往。民眾可搭捷運紅線、綠線或公車抵達，亦可選擇搭乘水上計程車到場。詳情可查官網：chicagochinatown.org/dragon-boat-race/ ，或電洽(312)326-5320。

芝華商會主任李建明(右)感謝中華會館主任司徒芬(左)支持龍舟賽。(特派員黃惠玲／...
芝華商會主任李建明(右)感謝中華會館主任司徒芬(左)支持龍舟賽。(特派員黃惠玲／攝影)

芝華商會會長李建明。(特派員黃惠玲／攝影)
芝華商會會長李建明。(特派員黃惠玲／攝影)

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