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避新型詐騙 芝警：加完油走前先檢查加油槍槽

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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北湖警局公布照片，指出詐騙份子在油槍放置槽內偷偷塞入一顆小螺絲，導致機台無法完全...
北湖警局公布照片，指出詐騙份子在油槍放置槽內偷偷塞入一顆小螺絲，導致機台無法完全關閉結帳而盜刷前位加油民眾的信用卡。(北湖警局 )

油價高漲，加油詐騙也出現全新模式，芝加哥郊區北湖(Northlake)警察局1日提醒開車族務必提高警覺，警局發布緊急安全警告稱，部分民眾在加油完放回油槍並開車離開後，以為交易就已結束，但當地近來出現一種極具欺騙性的「加油機油槍」新型詐騙手法，讓竊賊能在顧客離場後，繼續盜刷受害者的卡片來免費加油。

警方指出，這種犯罪手法相當隱蔽，不法分子會事先在加油機的油槍放置槽內偷偷塞入一顆小螺絲。當不知情的駕駛人加完油將油槍掛回原位時，這顆隱蔽的螺絲會硬生生卡住底座的感應槓桿，導致機台無法完全關閉結帳，此時加油機系統會誤判定該筆交易仍在進行狀態。

這時如果車主毫無防備地開車離去，躲在旁邊觀察的詐騙分子就會立刻將車開上前，順手拿起同一個油槍繼續灌滿自己的油箱，而後續產生的所有費用，全由上一位受害者的信用卡買單。

雖然警方目前基於辦案考量，尚未透露已接獲多少起相關報案，也尚未公布這起新興詐騙具體發生的加油站地點與範圍，但警方仍強烈呼籲開車族要建立全套的防範意識。

為了確保荷包安全，駕駛人在加油前應先肉眼目視檢查油槍放置座，確保裡面沒有被塞入任何螺絲、硬幣或其他異物阻擋。在掛回油槍時，必須確保聽到設備完全卡緊的「喀噠」聲，並且絕對不要立刻開車走人，一定要盯著加油機螢幕，直到畫面跳出是否列印收據的提示，或確認金額完全跳轉結帳為止。

同時，駕駛人應堅持列印紙本收據來確認最終扣款，並堅決拒絕陌生人過度熱心的加油或掛油槍協助。如果發現加油槍卡住或有任何被破壞、改造的痕跡，請切勿觸碰並立刻通報加油站員工。若有民眾懷疑自己可能已經受害，請立即聯繫發卡銀行止付並向警方報案。

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