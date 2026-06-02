伊州議會挑燈夜戰 560億預算案過關 議員自己加薪3.2%

芝加哥地區的平均油價飆漲，州府徵收的汽油稅收入也大幅增加。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州議會於6月1日凌晨挑燈夜戰，趕在最後一刻跨越黨派激辯，向州長普立茲克送出總額近560億元的新年度財政預算案。此外，議員們也悄悄通過自己的加薪提案，使議員底薪首次突破六位數。

目前芝加哥 地區的平均油價已從先前的每加侖2.91元暴漲至4.82元，部分地區甚至飆破5.99元。執政的民主黨 人此次主要仰賴因國際油價飆升而隨之暴漲的汽油銷售稅(Sales Tax)紅利來填補財政缺口，此舉引發共和黨 人強烈抨擊，指責民主黨「割百姓韭菜」來營造預算平衡的假象。

本次預算案中與民眾稅賦及荷包最直接相關的五大核心變動：

凍結調漲汽油稅：為平息大選年的民怨，預算案宣布暫緩原定於7月1日上路的汽油基本稅率通膨調升計畫(每加侖原計調高1.3分)。然而，共和黨羅斯(Chapin Rose)痛批民主黨拒絕真正將超收的稅金退還給加油的民眾。

開徵社群媒體與企業新稅：新預算引入了多項針對大型企業的加稅措施，包括向大型社群媒體公司開徵「每用戶稅」，預計創造2億元收入。

開徵娛樂與數據新稅： 新財案將針對幻想體育(Fantasy Sports)虛擬競賽公司課徵15%的新稅，同時擬對特定數位廣告、預測市場以及販售個人數據的企業課稅。

民生物資稅收挪移： 糖果、軟性飲料以及梳洗用品的銷售稅收(約7900萬元)，在未來一年內從原本的基礎建設資本基金中挪出轉供政府日常營運開支使用。

學用品免稅期回歸： 重啟了為期10天的「開學季學用品銷售稅假期」，減輕家長育兒負擔。

此外，該預算案也引發不小社會爭議：一是在這份龐大預算中，議員們為自己加薪3.2%，讓伊州議員底薪首次突破六位數大關，達到10萬1450元；二是州政府大手筆撥款7000萬元，準備向因未符合聯邦新規定而被踢出聯邦糧食補助(SNAP)的10萬名州民普發400元補助金。

至於美式足球芝加哥熊隊(Chicago Bears)希望能爭取到公共資金挹注，但民主黨進步派與共和黨議員在此議題上達成罕見共識，堅決反對「拿納稅人的錢去貼補億萬富豪的球隊」。這也讓熊隊的新球場計畫被迫暫時擱置，須等到下個會期才有可能重啟談判。

本預算案預計於7月1日實施，預估年度結束時將留有約1億元的微幅餘額。