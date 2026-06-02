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芝加哥米其林3星Smyth 登北美最佳餐廳冠軍

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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Smyth行政主廚約翰·席爾茲(John Shields，右)。(Smyth官方...
Smyth行政主廚約翰·席爾茲(John Shields，右)。(Smyth官方臉書)

芝加哥唯一榮獲米其林三星殊榮的餐廳「Smyth」，日前在第二屆「北美最佳餐廳(Best Restaurants in North America)」排行榜中，獲評選為北美第一名餐廳。

Smyth位於芝加哥西環區。(Smyth官方臉書)
Smyth位於芝加哥西環區。(Smyth官方臉書)

這項由全球權威餐飲評鑑「50 Best」主辦的區域性榜單，今年共諮詢了超過300位業界專家，旨在表彰那些「重新定義現代餐飲」的傑出主廚。在去年的首屆盛會中，位於芝加哥西環區(West Loop)的Smyth便已高居第四名，而今年更上一層樓奪下冠軍寶座，同時也是今年度芝加哥唯一進榜的餐廳。這項至高無上的國際肯定，也為該餐廳即將於今年8月迎來的創立10周年慶典，獻上了最佳的賀禮。

Smyth的靈魂人物為餐飲界的黃金夫妻檔為行政主廚約翰·席爾茲(John Shields)與身為甜點主廚的妻子凱倫·尤里-席爾茲(Karen Urie-Shields)。約翰·席爾茲在發布的媒體聲明中表示，對於獲選為今年北美最佳餐廳感到「深感榮幸」。他說，這份榮譽不僅屬於他們夫妻，更屬於整個工作團隊、合作夥伴以及所有蒞臨的饕客。

約翰·席爾茲在聲明中感性表示：「在我們展望Smyth邁向歷史下一個十年的同時，我們深切感激能有這個機會，來凝聚並彰顯團隊過去付出的辛勤努力。」

Smyth以精緻的新美式料理聞名。(特派員黃惠玲／攝影)
Smyth以精緻的新美式料理聞名。(特派員黃惠玲／攝影)

坐落於芝加哥艾達街(177 N. Ada St. #101)的 Smyth，以精緻的新美式料理聞名。餐廳採開放式廚房經營，團隊致力於提供多道式的「主廚精選品嚐菜單(Tasting Menus)」，食材皆嚴選自全美各地的頂尖農夫、漁民與食品供應商。由於菜單隨季節不斷創新演變，讓饕客的每一次到訪都是一場獨一無二且充滿驚喜的感官體驗。此外，他們也在餐廳地下一樓經營風格酒吧「The Loyalist」，提供精緻手工雞尾酒與更多由主廚主導的摩登當代當季輕食。

在此次名單中，第二名與第三名則由兩家加拿大餐廳包辦：亞伯達省卡加利(Calgary, Alberta)每晚僅接待八位賓客的私廚餐廳「Eight」榮獲亞軍；而位於安大略省林肯市(Lincoln, Ontario)、主打法式鄉村風情料理的「Restaurant Pearl Morissette」則摘下季軍。

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