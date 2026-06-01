阻止車險、房險飆漲 伊州議會通過2法案

伊州近年無論車險、房險費用都不斷增長。(pexels)

為了減輕州民的生活經濟負擔，伊利諾州 議會日前表決通過了兩項延宕多時、影響深遠的歷史性法案。這兩項法案將賦予州政府前所未有的嚴格監管權，防止保險 公司任意調高汽車保險與房屋保險的保費。民主黨籍州長普立茲克隨即發表聲明，明確表達將簽署這兩項法案使之成為法律，預計2027年7月1日起生效。

推動這項法案的關鍵導火線始於去年夏天，保險巨頭State Farm以氣候變遷與極端天氣導致修繕成本激增為由，將伊州 的房屋保險費率暴漲超過27%。然而，該公司坦言，其虧損很大一部分是來自外州的災損調度，包括為加州洛杉磯野火支付高達42億元的理賠。伊州民形同變相在為外州的災難買單，且數據顯示，該州駕駛人在2024年的車險保費也已平均暴增了18%。

這項由州務卿詹雅斯(Alexi Giannoulias)所主導的「汽車保險監管法案」，最終在州眾議院以70比38票過關。法案首度賦予州政府保險廳(DOI)實質審查權，允許官員駁回「過高、不合理或具歧視性」的費率，甚至能勒令保險公司向被超收保費的客戶進行退款。此外，新法更明文「禁止保險公司將外州的災損成本轉嫁給伊利諾州駕駛」，並規定保費漲幅若超過10%，必須提前30天通知客戶。

另一方面，以72比38票通過的「房屋保險監管法案」，同樣禁止不合理的費率飆漲。與車險法案不同的是，考量到住房產業的複雜性，房險法案將保費調漲大於10%的「通報期」拉長至60天。

對此，州長普立茲克盛讚這兩項法案是基層家庭的重大勝利，指在保護消費者的同時，也維持商業市場的健全。

然而，保險業界與共和黨則對此表達強烈反對。包括「伊利諾保險協會」在內的數個行業組織發表聯合聲明，警告新法完全無法解決通膨導致的修繕成本高昂及法律體系濫訴等「根本問題」，反而會建立僵化的官僚審批體制，最終將導致保險業者撤出市場、承保範圍縮水，消費者反受其害。

具有保險業背景的共和黨籍州眾議員凱徹(Jeff Keicher)指出，數據顯示伊州的平均車險費率目前高居全美第六低，證明「自由市場運作良好」，抨擊民主黨不應倉促推行新的官僚體制。不過，支持立法的民主黨議員摩根(Bob Morgan)反駁，保險業在全美其他49個州早就接受類似監管，此舉能有效確保州民不因買不起保險而無法開車上班、送孩子上學。